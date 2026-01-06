پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه معاونین قضایی روز سه شنبه ۱۶ دی ماه با بیش از ۱۵۰ نفر از مراجعین به دادگستری استان دیدار کردند.
در این دیدار که با هماهنگی دفتر ارتباطات مردمی دادگستری استان صورت گرفت، رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاونین قضایی وی با بیش از ۱۵۰ نفر به صورت چهره به چهره دیدار و ضمن بررسی درخواستهای آنان در مورد هر یک دستورات لازم را صادر نمودند.
گفتنی است ارتباط نزدیک و بدون واسطه مسئولان قضایی با مردم یکی از سیاستهای مجموعه مدیریت دادگستری استان میباشد که به غیر از ملاقات مردمی که در سه شنبه هر هفته با هماهنگی قبلی دفتر ارتباطات مردمی در مرکز استان برگزار میگردد، بلکه در مناسبتهای ملی و مذهبی و سفر به حوزههای قضایی برای اطلاع از مشکلات و تدبیر برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات قضایی به مردم در دستور کار قرار دارد.