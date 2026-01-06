مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان از ساخت ۲ مدرسه در مسکن مهر رشت با حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه با کمک یک شرکت ریسندگی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی دقیق گفت: در نشستی که با حضور مدیران یکی از بزرگترین کارخانجات ریسندگی کشور در گیلان، در محل دفتر مجمع خیرین مدرسه ساز استان برگزار شد، قرار شد عملیات اجرایی ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه در مسکن مهر رشت از پایان دی ماه آغاز شود.

وی با قدردانی از همراهی و پیگیری خیران مدرسه ساز گیلان و اداره کل آموزش و پرورش استان برای افزایش زیرساخت‌های آموزشی، افرود: در پی همکاری اداره کل راه و شهرسازی گیلان در تامین زمین، کلنگ ساخت این ۲ طرح آموزشی تابستان امسال با حضور استاندار گیلان بر زمین زده شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان با بیان اینکه همه هزینه ساخت و تجهیز این مدارس از سوی صاحبان خیر این شرکت ریسندگی تامین خواهد شد، افزود: اعتبار اولیه ساخت این ۲ مدرسه در مسکن مهر رشت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

علی دقیق افزود: با تلاش درست اندرکاران و خیران مدرسه ساز، پیش بینی می‌شود، این ۲ پروژه آموزشی در مدت ۲ سال تکمیل شود که با افتتاح این ۲ مدرسه دست کم ۵۰۰ دانش آموز می‌توانند از فضای این مدارس برای تحصیل استفاده کنند.