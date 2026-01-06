آغاز راه باسوادی ۲ هزار بازمانده از تحصیل در فارس
در دوره تحصیلی جاری که از نیمه دی ماه آغاز میشود، ۲ هزار بازمانده از تحصیل جذب فرآیند سوادآموزی می شوند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،معاون سوادآموزی آموزش وپرورش فارس با اشاره به اینکه فضای سوادآموزی از امسال تغییر کرده و فضای مدارس در شیفت مخالف به پایگاههای سوادآموزی اختصاص یافته است گفت: در دوره تحصیلی جاری که از نیمه دی ماه آغاز میشود، ۲ هزار بازمانده از تحصیل جذب فرآیند سوادآموزی شدند.
رحیم کامیاب با بیان اینکه افراد ۱۰ تا ۵۹ ساله گروه هدف مراکز سوادآموزی هستند، گفت: امسال ظرفیت ۶۲۳ کلاس، در قالب ۱۵۸ پایگاه سوادآموزی استان تکمیل شده و تا ۲۰ دیماه کلاسگذاری میشوند تا فرآیند ۶ ماهه آموزش آنها در این سال آغاز شود.
معاون سوادآموزی آموزش وپرورش فارس افزود: با این وجود، هنوز متقاضی شرکت در دورههای سوادآموزی وجود دارد و آموزش و پرورش آماده افزایش این ظرفیت است.
کامیاب ادامه داد: در هر کلاس درس، امکان پذیرش چهار سوادآموز دوره سواد، پنج سوادآموز دوره انتقال و ۱۰ سواداموز دوره تحکیم وجود دارد و امسال بیش از ۳هزار و ۵۰۰ نفر جذب شدهاند.
وی گفت: بازماندگان از تحصیل بالاتر از ۱۰ سال، در پایههای اول تا سوم، در دوره سواد و در پایههای چهارم تا ششم در مرحله انتقال جذب میشوند و آنهایی که این مقطع را به پایان رسانده، اما نیازمند تثبیت سواد خود هستند، در دوره تحکیم آموزش میبینند.
معاون سوادآموزی آموزش وپرورش فارس افزود: یکی از مشکلات مهم در جذب بازماندگان از تحصیل گروه هدف سوادآموزی، شناسایی آنها است چرا که بسیاری از آدرسها و شماره تماسهای آنان دقیق و به روز نیست.
وی، میزان جذب بازماندگان از تحصیل را در نهضت سوادآموزی، خوب ارزیابی کرد و گفت: برخی از سازمانهای مردم نهاد با حمایت مالی از کودکان کار، زمینه ادامه تحصیل آنها را فراهم میکنند.