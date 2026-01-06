به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه مطلبی از سوی بنده در مورد مصاحبه معاون فنی و عمرانی استانداری تهران در مورد اختصاص ۱۵۰ هکتار برای احداث آرامستان‌ها مطرح شد، خاطرنشان کرد: بنده این سؤال را پرسیدم که آیا این موضوع نیاز به هماهنگی با مدیریت شهری دارد یا خیر؟ نکته این بود که هم رئیس شورا و هم رئیس کمیسیون خدمات شهری در آن جلسه به بنده اطلاعی ندادند و یک روز بعد رئیس کمیسیون خدمات شهری اعلام کرد که هماهنگی‌هایی بین بهشت زهرا (س) و استانداری به عمل آمده و آرامستان جدید در حریم تهران ایجاد خواهد شد و همکاری لازم در این زمینه وجود دارد.

نادعلی با تأکید بر اینکه نباید درگیر مباحث اضافه‌ای باشیم، تصریح کرد: از معاون فنی و عمرانی استانداری عذرخواهی می‌کنم و اطلاعاتی که بنده مطرح کردم بر اساس مصاحبه ایشان با یکی از خبرگزاری‌ها بود. با توجه به اینکه ممکن بود وضعیت بهشت زهرا (س) برای دفن اموات از زمانی به بعد بحرانی شود، ما موارد را پیگیری کردیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: برای حریم تئاتر شهر، ایزوله‌سازی و جداسازی مشخصی در نظر گرفته شد تا از آسیب‌هایی همچون آتش‌سوزی ناشی از حضور معتادان متجاهر جلوگیری شود. بدون اینکه دیوارکشی صورت بگیرد، جداسازی ساختمان از محدوده صورت گرفت.

وی در ادامه در مورد ساماندهی محوطه تئاتر شهر، یادآور شد: ساماندهی این محوطه از ابتدای دوره ششم آغاز و ارتباطات ما پس از چند ماه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه برقرار شد. تلاش بر این بود که بوستان دانشجو و فضای پیرامون تئاتر شهر ساماندهی شود.

سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: ما راهکار‌های مختلفی را با همکاری شهرداری منطقه ۱۱، مدیریت تئاتر شهر، سازمان زیباسازی و اداره کل هنر‌های نمایشی بررسی کردیم. یکی از راهکار‌ها این بود که وضعیت دستفروشان ساماندهی شود. تلاش‌ها و پیگیری‌های بسیاری صورت گرفت و با اینکه هر از گاهی به هم ریختگی‌هایی را شاهد هستیم، موضوع ساماندهی دست فروشان به نتیجه رسید.

نادعلی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد در نهایت تصمیم گرفت که طرحی مشابه را اجرایی کند، گفت: معاونت شهرسازی و معماری در این زمینه با ما همکاری کرد و امور را پیش بردیم، اما به علت شهادت شهید رئیسی و تغییر دولت، مدت زیادی طرح متوقف شد که با اعتراض شهروندان همراه بود. طی سه ماه گذشته ارتباط خوبی بین مدیریت تئاتر شهر و شهردار منطقه ۱۱ برقرار شد و با اقدامات صورت گرفته، رونمایی محوطه سازی تئاتر شهر انجام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه با وجود اختلاف دیدگاه‌ها و با توجه به شرایط کشور نباید این موارد را بزرگ کنیم، اظهار کرد: خبرنگاران هم از نزدیک موارد را شاهد بودند و هم دلایل اختلافات را می‌دانستند. رئیس شورای شهر در این مدت پدرانه رفتار کردند و تلاش داشتند که دو بال مجموعه شورا حفظ شود. شورا‌ها مجموعه‌های مردم سالاری هستند که نمایندگان با تضارب آراء در آن نتیجه گیری می‌کنند. همواره نگرانی‌هایی وجود داشت که وقتی یک جریان سیاسی مشخص در شورا حضور دارد، انتقادی صورت نخواهد گرفت، اما در عمل مشخص شد که در این دوره مدیریت شهری با وجود اینکه سختی‌هایی برای ما به عنوان اعضای شورا وجود داشته، شرایط گل و بلبل نبوده است.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: با توجه به اینکه نزدیک انتخابات هستیم، ممکن است برخی اظهارنظر‌ها جنبه سیاسی پیدا کند.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد مباحث مطرح شده در خصوص خریداری تجهیزات سیگنالینگ برای مترو با بیان اینکه تجهیزات سیگنالینگ در سال ۱۳۹۴ خریداری شده و چند سال در گزارشات حسابرسی لحاظ شده است، تصریح کرد: برخی اعضای شورا مدیران آن دوران بودند و تا صحبتی می‌شود موضع گیری‌هایی دارند. به دستور رئیس شورا قرار شد بررسی‌هایی صورت بگیرد که اگر قابل استفاده است در پروژه‌های در جریان مترو از آنها استفاده شود. در این دوره مدیریت شهری توسعه خطوط و ایستگاه‌ها را شاهد بودیم که باید ببینیم می‌توان از آنها استفاده کرد یا خیر. در غیر این صورت هم باید در هماهنگی بین شهرداری و شورا مسئله حل و فصل شود.

نادعلی با تأکید بر اینکه ما در شورا سیاست گذار و ناظر هستیم، اظهار کرد: وقتی حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار دادیم، قرار نبود ما اتوبوس و مترو خریداری کنیم و باید شهرداری عمل می‌کرد. در نهایت در عمل دیدیم که سیاست گذاری‌ها دنبال شد، اما موانع اجرایی باعث شدند که تعداد اتوبوس‌ها به ۹ هزار دستگاه که مدنظر ما بود، نرسد.

وی همچنین تصریح کرد: شهردار تهران به نمایندگی ۱۰۰ هزار نفر نیروی انسانی شهرداری، به طور شبانه روز دغدغه اتفاقات و اقدامات مختلف سطح شهر را دارد. ما دیدیم که در جنگ ۱۲ روزه کارکنان به ویژه در بخش عملیاتی در صحنه حاضر بودند.

نادعلی با بیان اینکه در صحنه‌ای که مدیر پسماند در ساختمان‌ها آواربرداری می‌کند، بحث سیاسی و انتخاباتی مطرح نیست، گفت: ما دشمن بیرونی داریم و می‌بینیم که همچون دیگر کشور‌ها با ما نیز چه کاری انجام می‌دهد. برخی اتفاقات و التهابات نیز در فضای مجازی رخ می‌دهد، اما به هر شکل شهردار تهران به شهرداران مناطق ۲۲ گانه و مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها تأکیدات لازم را داشت و خدمات رسانی در تمام مجموعه‌ها ادامه دارد. در همین شرایط عده‌ای به دنبال این هستند که ورود و دخالت نظامی داشته باشند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه دوستانی که در مقام قانونگذاری هستند از ما مشورت نمی‌گیرند، یادآور شد: ما همه با هم تلاش می‌کنیم که قانون تناسبی شدن انتخابات شورا‌ها به خوبی اجرایی شود، اما به عنوان عضو شورا این نظر را دارم که با توجه به اینکه ممکن است اعضایی از گروه‌ها و افکار مختلف در شورا حضور پیدا کنند، اتفاق بهتری رخ خواهد داد. شورا‌های تک جریانی معمولاً به خودشان پرداختند و شورا‌هایی که از دیدگاه‌های مختلف در آن حضور داشتند، با انتقادات خود وضعیت را بهتر پیش بردند.

وی ادامه داد: با انتخابات تناسبی گرایش‌های بیشتری امکان حضور دارند و پیشرفت بیشتری در شهر رخ خواهد داد، اما با توجه به اینکه انتخابات برگرفته از اتفاقات سیاسی است نوع نگاه خدمتگرا و اجتماعی توسط نگاه سیاسی تخریب می‌شود؛ لذا باید به دنبال اقدامات جدید باشیم. چرا نمایندگان از ۲۲ منطقه انتخاب نشوند؟ چرا از گروه‌های مرجع که چهره‌ای ملی هستند برای حضور در شورا استفاده نشود؟ ما به این موضوعات نگاه جدی نداشتیم.