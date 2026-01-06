فرستنده دیجیتال روستای کلات جنگل نهبندان، در ادامه نهضت سیگنال‌رسانی به مناطق کم برخوردار خراسان جنوبی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی صداوسیمای استان گفت: با راه‌اندازی فرستنده دیجیتال ۲ واتی در این روستا، امکان دریافت پایدار و باکیفیت شبکه‌های تلویزیونی برای ساکنان منطقه فراهم شده و یکی از مطالبات روستای ۳۰ خانواری کلات جنگل تحقق یافت.

ماندگار افزود: این اقدام در راستای تحقق عدالت رسانه‌ای، گسترش پوشش رسانه ملی، کاهش محرومیت ارتباطی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در مناطق کم‌برخوردار استان انجام شده است.