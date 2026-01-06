پخش زنده
کارشناس کارگاه زری بافی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برگزاری اولین نمایشگاه هنر زری بافی با نام بافتههای زرین؛ یک سال زری بافی، برای نخستین بار خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما علی نعیمایی با اشاره به برگزاری نمایشگاه هنر زری بافی در مرکز پژوهشهای هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گفت:از میان ۳۶۰ قطعه پارچه که در مخزن وزارت خانهی میراث فرهنگی نگهداری میشد، ۱۶۶ قطعه پارچهی نفیس که در صد سال گذشته بافته شده منتخب و برای اولین بار به نمایش درآمد.
وی افزود: هنر زری بافی یا پارچههای نقش دار یک هنر کاملا ایرانی با قدمتی تقریباً ۲۰۰۰ ساله است که طبق برخی اسناد کشف شده حتی به بیش از ۴۵۰۰ سال هم میرسد.
کارشناس کارگاه زری بافی به اولین پارچهی کشف شده و مزین به هنر زری بافی اشاره کرد و گفت: در ارجان بهبهان حوالی سال ۱۳۶۷ دو قطعه پارچه در یک تابلوت برنزی یافته شد که قدمت آن به پیش از هخامنشیان میرسد.
او تصریح کرد:زربِفتها در حوزهی منسوجات پارچههایی از ابریشم، طلا و نقره هستند که مربوط به شهر خاصی نیست و با توجه به پیشینه ملی بینش طراحی سنتی را روایت میکند.
نعیمایی گفت: در قبل از اسلام سه قطعه پارچه زربفت از دوره هخامنشی و اشکانی به جا مانده، اما عمده آثار چه در ایران و چه در موزههای جهان مربوط به سلسلهی ساسانیان است.
وی افزود: در دوران آل بویه و سامانیان این هنر فاخر رو به افول رفت، اما در دورهی صفویان با تنوع پارچه، روش و نقشهای بکار رفته به اوج خود رسید.
نعیمایی تصریح کرد: در همان دوران ۸۵۰ نفر در اصفهان و ۲۵۰۰ بافنده در کاشان مشغول به بافت پارچههای نفیس زری بودند هنری که پیش از عصر صفوی در ری، نیشابور، گرگان، تبریز و مشهد هم رواج داشت.
کارشناس زری بافی گفت: بعد از صفویه و با روی کار آمدن قاجار مجدد این هنر اصیل و هنر مخمل بافی به دلیل واگذاری امتیاز به ایتالیا سیر نزولی پیدا کرد، اما از سال ۱۳۰۰ با تغییر محل کارگاه و مستقر شدن هنرمندان در ارگ گلستان جان دوباره گرفت.
وی افزود: با حضور تقریبا ۹۰ هنرمند و بافندهی زری بافی این هنر بی نظیر تا سال ۱۳۵۰ روند مناسب و رو به رشدی را تجربه کرد. از دههی ۵۰ این هنر فاخر با فراز و نشیبهای متعددی رو به رو شد و در حال حاضر در ایران کمتر از ۲۰ استادکار مجرب مشغول به بافندگی هستند.
کارشناس کارگاه زری بافی به موقعیت جهانی هنر زری بافی اشاره کرد و گفت: ۸۵ درصد دست بافتهها در هند که ۷۳ میلیون بافنده دارد بافته میشوند و سهم بقیه کشورها ۱۵ درصد است.
وی افزود: متاسفانه به علت خرید امتیاز پارچه در دوره قاجار، ایتالیا هنر مخمل بافی را به نام خود ثبت کرد. فرانسه هم از دیگر کشورهای مدعی در این حوزه است، اما کشور عزیزمان که مهد پرورش و آموزش بود از دایره رقابتها حذف شد.
روح الله دهقانی بافنده و هنرمند رشتهی زری بافی هم گفت: این هنر در گذشته جایگاه والایی داشته، اما در حال حاضر به دلیل تغییر در فرهنگ حال و روز خوبی ندارد. متاسفانه کار فرهنگی برای معرفی این هنر اصیل به مردم صورت نگرفته است.
دهقانی گفت: به دلیل هزینهی بالا برای خرید نخ و سایر الحاقات، هنر زری بافی نیازمند حمایت از طرف دولت برای حفظ و حیات است.
مریم یزدانی هنرمند بافنده هم گفت: با تمام فراموشیها چند سالی میشود که شرایط تدریس برای این هنر ایرانی در دانشگاه و مرکز پژوهش وزارت خانه فراهم شده است.
او گفت: هر هنرمند زری باف در یک فضای ۲۰ متر مربعی و بسته به نوع ظرافت کار از ۱ تا ۵ سانتی متر را میتواند طرح بزند زحمت این رشته بسیار زیاد ونیازمند حمایت است.
زَربَفْت یا زَریبافی یکی از رشتههای صنایع دستی فاخر در ایران است که به ثبت ملی رسیده، اما در ثبت جهانی به اسم ایران ناموفق بود، نمایشگاه بافتههای زرین، یک صد سال هنر زری بافی تا ۹ بهمن در مرکز پژوهشهای هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی برپاست.