فیلمهای «توپ، شوت، شیشه»، «مستوره» و «وینی»، از شبکههای امید، دو و نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم تلویزیونی «توپ، شوت، شیشه» به کارگردانی بهمن شهروان، چهارشنبه ۱۷ دی ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش میشود، فیلمی که با نگاهی تربیتی در قالب یک داستان پرتحرک، به پیامدهای رفتارهای فردی و اجتماعی میپردازد.
فیلم تلویزیونی «توپ، شوت، شیشه»، روایتگر داستان پنج پسر بچه است که برای بازی فوتبال با یکدیگر قرار میگذارند. آنها در محله و زمین بازی مشغول بازی میشوند، اما هر بار بازیشان باعث بروز دردسرهایی برای اهالی محل میشود، از شکستن شیشه یک خانه گرفته تا حادثهای که برای رانندهای در حال تمیز کردن شیشه خودرو رخ میدهد.
با بالا گرفتن اعتراض اهالی محل، کودکان ناچار میشوند زمین بازی خود را ترک کنند و در جستوجوی مکانی جدید، بهطور اتفاقی وارد مسجد میشوند. آنها تلاش میکنند با همکاری با خادم مسجد در برگزاری مراسمها و مناسبتها، نظر او را جلب کرده و فرصتی دوباره برای بازی و بودن در کنار هم پیدا کنند، مسیری که آنها را با مفهوم مسئولیتپذیری، همکاری و احترام به حقوق دیگران آشنا میکند.
در این فیلم تلویزیونی، عمار تفتی، رضا رادمنش، امیرعلی تقی، سینا مهاجری، محمدحسین سلامی، مانی رحمانی و نیما نوروزی ایفای نقش کردهاند.
همزمان با سالگرد صدور فرمان کشف حجاب در دوره رضاخان، شبکه دو فیلم داستانی «مستوره» را با روایتی متفاوت و تأملبرانگیز از مقاومت بانویی مومن به نام «سیدخانم» در برابر سیاستهای اجباری آن دوران پخش می کند، فیلمی که با تمرکز بر زیست درونی، ایمان و انتخاب آگاهانه یک زن، بخشی کمتر دیدهشده از تاریخ اجتماعی ایران را بازخوانی میکند.
این فیلم چهارشنبه ۱۷ دی حوالی ساعت ۱۵ پخش میشود. فیلم، روایت یک روز از زندگی بانویی است که در اعتراض به فرمان کشف حجاب، به مدت هفت سال خانهنشینی و بستنشینی را برمیگزیند و در واپسین لحظات زندگی، به سعادت زیارت حضرت امام زمان (عج) نائل میشود. داستان فیلم به سال ۱۳۱۴ بازمیگردد، سالی که رضاخان فرمان رسمی کشف حجاب را صادر کرد و بهدنبال آن، یکی از پرتنشترین دورههای تاریخ اجتماعی و فرهنگی کشور رقم خورد.
فرمان کشف حجاب در ۱۷ دی ۱۳۱۴ بهصورت رسمی اعلام شد؛ سیاستی که با ممنوعیت استفاده از چادر و هرگونه پوشش سنتی زنان، بهویژه در فضاهای عمومی، ادارات و مراکز آموزشی همراه بود. در پی اجرای این دستور، زنان محجبه از حضور در خیابانها، استفاده از وسایل نقلیه عمومی و حتی دریافت خدمات روزمره محروم شدند و برخوردهای خشن و تحقیرآمیز مأموران انتظامی با آنان به امری رایج بدل شد. تفتیش منازل، پارهکردن پوشش زنان و فشارهای اجتماعی و اداری، بخشی از واقعیت تلخ آن دوران بود. فیلم «مستوره» با تمرکز بر تجربه زیسته یک زن، تصویری انسانی و درونی از این دوره تاریخی ارائه میدهد؛ روایتی از انتخاب، ایمان و پایداری. این اثر، نهتنها بازخوانی یک مقطع تاریخی است، بلکه تأملی است بر مفهوم کرامت زن و نسبت آن با آزادی، باور و هویت فردی.
فیلم سینمایی «وینی» به کارگردانی یوساکو ماتسوموتو، محصول ۲۰۲۳ ژاپن، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ۱۸ دی از شبکه نمایش پخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم که بر اساس داستان واقعی ساخته شده، آمده است، در اوایل ظهور اینترنت، نرمافزاری نوآورانه سر و صدای زیادی به پا میکند و سازنده آن به اشتباه توسط پلیس دستگیر میشود و...
هنرمندانی همچون ماساهیرو هیگاشید، تاکاهیرو میورا، هیدتاکا یوشیکا در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «وینی»، ساعت ساعت ۲۳، پخش و جمعه ۱۹ دی در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.