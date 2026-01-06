پخش زنده
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از راهاندازی پارک فاوا وزارت ارتباطات در دهه فجر امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در مراسم افتتاح نمایشگاه الکامپ مازندران در ساری، از راهاندازی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) وزارت ارتباطات در دهه فجر امسال خبر داد.
اسماعیل اعزی گفت: تاکنون ۱۵ شرکت برای استقرار در پارک فاوا استان در فراخوان اعلامشده ثبتنام کردهاند و ۱۳ شرکت دیگر فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز برای دریافت تسهیلات حمایتی به بانک معرفی شدهاند.
وی با اعلام تشکیل کمیته امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۲۰ دستگاه اجرایی استان افزود: بررسی و ارزیابی زیرساختهای فناوری اطلاعات ۴۰ دستگاه اجرایی در حال انجام است و پس از پایان این فرآیند، دستگاهها در این حوزه رتبهبندی خواهند شد.
دبیرکل نظام صنفی رایانهای کشور نیز در این مراسم از تدوین سند راهبردی و تشکیل کارگروههای تخصصی کشاورزی و گردشگری خبر داد.
عباس رمدانی با تأکید بر ظرفیتهای مازندران، خواستار همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان در توسعه فناوریهای نوین شد و گفت: مازندران به همراه استان فارس رتبه چهارم فعالیت فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در اختیار دارد و استانهای تهران، اصفهان و خراسان در رتبههای اول تا سوم قرار دارند.
مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ مازندران نیز گفت: این نمایشگاه پس از شش سال وقفه با حضور فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب ۵۰ غرفه آغاز به کار کرده است.
علی خلخالی افزود: غرفههای نمایشگاه در حوزههای نرمافزار، سختافزار و فناوریهای نوین مبتنی بر هوش مصنوعی فعالیت دارند و این نمایشگاه تا پایان هفته در مجموعه نیاوران ساری دایر است.