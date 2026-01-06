



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیرکل امور مالیاتی فارس از فراهم شدن فرصت ویژه بخشودگی جرایم مالیاتی برای مؤدیان خبر داد و اظهار کرد: مؤدیانی که از اعتراض به مالیات تشخیصی یا قطعی خود انصراف داده و حداقل ۵۰ درصد بدهی مالیاتی را پرداخت کنند، می‌توانند از این بخشودگی‌ها بهره‌مند شوند.

حمیدرضا منتظری در نشست امور مالیاتی فارس با اشاره به جزئیات این طرح افزود: این بخشودگی شامل جرایم مالیات‌های ابرازی، تشخیصی و قطعی بوده و مابقی بدهی نیز حسب مورد و بنا به انتخاب مؤدی محاسبه خواهد شد.

وی با تأکید بر مشوق‌های در نظر گرفته شده تصریح کرد: مؤدیانی که از بخشودگی جرایم معادل ۱۵ درصد پرداخت نقدی استفاده می‌کنند، علاوه بر این مشوق، از سایر بخشودگی‌های قانونی نیز بهره‌مند خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس بیان کرد: این فرصت ویژه تمامی منابع مالیاتی، همه سنوات و دوره‌ها را در بر می‌گیرد و شامل مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است. همچنین امکان کسر اعتبار از هر منبع و هر سال به انتخاب مؤدی فراهم شده است.

منتظری ضمن توصیه به مؤدیان جهت استفاده از این فرصت قانونی بیان کرد: فرصت استفاده از این تسهیلات ویژه تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده و مؤدیان می‌توانند با مراجعه به ادارات امور مالیاتی نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود اقدام کنند.