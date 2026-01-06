پخش زنده
بسته جوانی جمعیت از واریز دو مرحله یارانه رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال تا تولد ۸ هزار نوزاد در استان پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بر اساس اعلام ثبت احوال خراسان شمالی هشت هزار و ۲۷۶ واقعه ولادت ۹ ماه امسال در استان به ثبت رسیده که نشان دهنده تداوم آرام روند افزایش جمعیت است. از این میزان تولد ۴۲۵۶ فرزند پسر و ۴۰۲۰ نوزاد هم دختر بودهاند. بیشترین ولادت ثبت شده در این مدت مربوط به مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله است.
فرماندار شیروان گفت: تاکنون هزار و ۶۴۶ نفر برای دریافت زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این شهرستان ثبتنام کردهاند که از این تعداد، هزار و ۶۳۹ نفر تایید نهایی شدهاند چیزی بیشتز از ۹۰ درصد.
معاون اقتصادی وزارت رفاه هم از اعتبارات واریزی دو طرح رفع سوءتغذیه کودکان/ و طرح یسنا خبر داد.
سخنگوی دولت گفت: از ابتدای ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از تسهیلات فرزند آوری استفاده کردهاند. استان خراسان شمالی به دلیل کمبود منابع مالی جزء استانهایی است که صف دریافت این وامها در آن زیاد است.