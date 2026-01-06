­وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کم‌نظیر ایران، ضرورت هم‌افزایی صنعت ساختمان و گردشگری برای توسعه زیرساخت‌های مدرن و افزایش جذب گردشگران بین‌المللی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در افتتاحیه دومین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران که در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، با تاکید بر جایگاه بی‌بدیل ایران در عرصه فرهنگ و تمدن جهانی اظهار داشت: در حوزه فرهنگی و تمدن، کمتر کشوری در دنیا چنین موقعیتی دارد و از این منظر، میراث و فرهنگ ایران یکی از مزیت‌ها و جذابیت‌های بزرگ ملی است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به نمونه‌ای تاریخی از عمق تمدن ایرانی افزود: سال‌های گذشته در حفاری سد مارون در خوزستان، مجموعه‌ای تاریخی شامل پنج حلقه کشف شد که نماد همه ورزش‌های سنتی ایران باستان است. در حالی که المپیک مدرن حدود ۱۲۰ سال قدمت دارد، المپیک ایران باستان ۳۰۰۰ ساله است و این نمونه‌ای کوچک از ظرفیت تاریخی ملت ماست.

صالحی‌امیری سپس به جذابیت‌های طبیعی و گردشگری ایران پرداخت و گفت: ایران تمام شاخه‌های گردشگری رایج در جهان را در خود دارد؛ از بیابان و کویر تا جنگل و دریا. گردشگری خوراک، پوشاک و فرهنگ نیز در کشور ما مستندسازی شده و سازمان جهانی گردشگری ایران را جزو قدرت‌های اول گردشگری جهان معرفی کرده است.

او با ارائه آمار گردشگری افزود: امسال با وجود چالش‌های منطقه‌ای، پیش‌بینی ما جذب ۸ میلیون گردشگر بود. اقدامات دیپلماسی گردشگری و رفع موانع ویزا و پرواز موجب شد تا ظرفیت گردشگری ایران با کشور‌های همسایه و آسیای میانه افزایش یابد.

صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت امنیت در توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: امنیت، پیش‌شرط جذب گردشگر است. امنیت ذهنی و تصویر جهانی ایران برای گردشگران باید ارتقا یابد تا ورود گردشگران تسهیل شود.

او افزود: با تاجیکستان، ارمنستان، عراق، چین، عربستان، اندونزی، مصر و سایر کشور‌های هدف، مسیر گردشگری فعال شده و ظرفیت‌ها در حال توسعه است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی صنعت ساختمان و گردشگری تصریح کرد: کشور ما بیش از هر زمانی به زیرساخت‌های گردشگری نیاز دارد؛ مجتمع‌های گردشگری، دهکده‌های گردشگری و هتل‌ها. تعهد ما در برنامه هفتم، ساخت حداقل ۱۰۰ هتل سالانه است و این امر بدون همراهی صنعت ساختمان ممکن نیست.

وی درباره مشوق‌های جدید دولت برای سرمایه‌گذاران بیان داشت: تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به گردشگری مجاز شد، ۸۰ درصد عوارض ساخت به صفر تبدیل شده و واردات ۲۰۰ قلم تجهیزات هتل با ورودی صفر امکان‌پذیر است. همچنین تسهیلات بانکی و صندوق سرمایه‌گذاری برای تکمیل پروژه‌های ناتمام آماده است.

صالحی‌امیری در پایان با دعوت از فعالان صنعت ساختمان افزود: انتظار ما سه‌گانه است: ورود به حوزه زیرساخت‌های گردشگری، همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد تشکل‌های صنفی و مشارکت در صندوق سرمایه‌گذاری برای تکمیل پروژه‌های هتل. این اقدامات نه تنها از منظر اقتصادی به‌صرفه است، بلکه ایران را به مقصدی امن و جذاب برای گردشگران جهان تبدیل خواهد کرد.

در خاتمه مراسم، نمایشگاه توانمندی‌های صنعت ساختمان ایران با حضور وزیر میراث‌فرهنگی افتتاح شد.

در این نمایشگاه، مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز حضور دارد و با هدف ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور فعال در صنعت هتلداری، علاوه بر معرفی پنج مشوق ویژه دولت، ۱۶۶۰ فرصت سرمایه‌گذاری، ۷۲۴ بسته سرمایه‌گذاری و ۴۲۰ مجوز بی‌نام را به بازدیدکنندگان ارائه می‌کند.