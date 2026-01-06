صدیف بیک زاده در حاشیه برگزاری نشست خبری نخستین نمایشگاه بین المللی هوش مصنوعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه نخستین نمایشگاه بین المللی هوش مصنوعی از ۲۲ تا ۲۵ در نمایشگاه بین‌المللی برگزار می‌شود افزود:همه تلاش ما بر این است که با بهره گیری از هوش مصنوعی بتوانیم چالش های کشور را برطرف کنیم.

وی افزود: با توجه به رسالت نمایشگاه در پاسخگویی به نیاز‌ها در راستای حل مشکلات اقتصادی، پزشکی و صنعتی با استفاده از هوش مصنوعی تلاش شده است تا این نمایشگاه در کنار نمایشگاه الکامپ و تلکام به بحث هوش مصنوعی و کاربرد‌های آن بپردازد.

بیک زاده گفت : ایران در بحث تولید علم رتبه‌های خوبی در هوش مصنوعی دارد ولی در کاربرد و اجرا فاصله وجود دارد و این نمایشگاه فرصتی برای توسعه در زمینه هوش مصنوعی در حوزه پزشکی ،صنعت و تجارت و محوری‌های کلیدی هوشمند ساری صنایع و نوآوری بومی محسوب می‌شود .

وی افزود: تمام تلاش در این است که در خصوص ابر چالش‌های کشور مثل محیط زیست بتوان از طریق هوش مصنوعی فعالیت مناسبی شکل بگیرد .