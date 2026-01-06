پخش زنده
مدیر عامل نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری نخستین نمایشگاه بینالمللی هوش مصنوعی ایران از ۲۲ تا ۲۵ دی در محل دائم نمایشگاههای بینالمللی تهران خبر داد.
صدیف بیک زاده در حاشیه برگزاری نشست خبری نخستین نمایشگاه بین المللی هوش مصنوعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه نخستین نمایشگاه بین المللی هوش مصنوعی از ۲۲ تا ۲۵ در نمایشگاه بینالمللی برگزار میشود افزود:همه تلاش ما بر این است که با بهره گیری از هوش مصنوعی بتوانیم چالش های کشور را برطرف کنیم.
وی افزود: با توجه به رسالت نمایشگاه در پاسخگویی به نیازها در راستای حل مشکلات اقتصادی، پزشکی و صنعتی با استفاده از هوش مصنوعی تلاش شده است تا این نمایشگاه در کنار نمایشگاه الکامپ و تلکام به بحث هوش مصنوعی و کاربردهای آن بپردازد.
بیک زاده گفت : ایران در بحث تولید علم رتبههای خوبی در هوش مصنوعی دارد ولی در کاربرد و اجرا فاصله وجود دارد و این نمایشگاه فرصتی برای توسعه در زمینه هوش مصنوعی در حوزه پزشکی ،صنعت و تجارت و محوریهای کلیدی هوشمند ساری صنایع و نوآوری بومی محسوب میشود .
وی افزود: تمام تلاش در این است که در خصوص ابر چالشهای کشور مثل محیط زیست بتوان از طریق هوش مصنوعی فعالیت مناسبی شکل بگیرد .