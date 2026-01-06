به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر کل دامپزشکی گیلان گفت: پیرو بازدید‌های مستمر بازرسین بهداشتی دامپزشکی ماسال از واحد‌های تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های دامی شهرستان، برای دو واحد قصابی بین راهی در شاندرمن به علت تخلفات متعدد بهداشتی مانند عرضه گوشت بدون هویت و مهر دامپزشکی پرونده قضایی تشکیل و بنا بر حکم مقام قضایی به ۱۶۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

هادی بابایی از هم استانی‌ها خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی تهیه کنند.