رئیس سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرحی اجتماعمحور، با هدف جذب داوطلبان محلی، تقویت شبکههای مردمی و ارتقای سلامت اجتماعی در محلات سراسر کشور از ۱۴ بهمنماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان بهزیستی کشور از اجرای پویش «سلام محله» همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در سطح ملی خبرداد و گفت: هدف از اجرای این پویش، گسترش مشارکت مردمی و توسعه اقدامات اجتماعی، حمایتی و توانمندسازی محلهمحور در نقاط مختلف کشور است.
در جلسه هماهنگی این پویش که روز سهشنبه ۱۶ دی با حضور سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، برگزار شد، مدیران کل استانی و کارشناسان مراکز «مثبت زندگی» نیز بهصورت ویدئوکنفرانسی شرکت کردند.
در این نشست، آرزو ذکاییفر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان، با اشاره به اهداف این طرح گفت: پویش سلام محله در قالب طرح سلام و به مناسبت دهه فجر آغاز میشود و این برنامه با مشارکت مردم محلی اجرا خواهد شد و از داوطلبانی دعوت میکند که مایلاند در محله خود برای ارتقای رفاه و سلامت اجتماعی فعالیت کنند. همچنین، گروههای فعال و باسابقهای همچون همیاران سلامت روان و همیاران زنان سرپرست خانوار نیز در این پویش نقشآفرینی خواهند کرد.
ذکاییفر افزود: شیوهنامه و راهنمای اجرای این پویش فردا به استانها ابلاغ میشود. اعضای پویش از ساکنان همان محلات خواهند بود و بهصورت داوطلبانه برای ارائه خدمات اجتماعی فعالیت خواهند کرد. با توجه به اهمیت اطلاعرسانی، بخش ویژهای از پویش به معرفی عمومی و جذب داوطلبان اختصاص یافته است.
در ادامه، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز با تأکید بر اهمیت تقویت فعالیتهای اجتماعمحور گفت: از سالها پیش فعالیتهای محلهمحور در بهزیستی آغاز شده، اما در دوره جدید، این رویکرد با توجه به سیاستهای دولت چهاردهم و تأکید بر محلهمحوری، گسترش خواهد یافت. تجربههای اخیر نشان داده است که تقویت شبکههای مردمی و داوطلبانه در سطح محلات میتواند تابآوری اجتماعی کشور را به شکل مؤثری افزایش دهد.