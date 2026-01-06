پخش زنده
در بخش خبری صبحدم امروز در گفتگویی با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان آخرین تمهیدات و الزامات برگزاری انتخابات شوراها بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، با نزدیک شدن به آغاز فرآیند ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دیماه سالجاری، فضای سیاسی و اجتماعی استان کردستان وارد مرحلهای مهم از مشارکت مردمی میشود. انتخاباتی که نقش مستقیمی در مدیریت محلی، توسعه شهری و روستایی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.
در همین زمینه، در بخش خبری صبحدم با ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفتگویی انجام شد تا از آخرین تمهیدات، سازوکارهای اجرایی و الزامات برگزاری این انتخابات بیشتر بدانیم.