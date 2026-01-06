

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، شهردار شیراز از افتتاح بیش از ۳۰۰ پروژه شهری تا چند ماه آینده در این کلان‌شهر خبر داد و گفت: از جمله این پروژه‌ها می‌توان به بزرگ‌ترین پارک آبی ایران و بوستان ۴۰۴۴ هکتاری اشاره کرد .

محمدحسن اسدی با بیان اینکه مصمم هستیم این پروژه‌ها را تا پایان سال به بهره‌برداری برسانیم تا خبر خوشی برای شهروندان شیراز باشد، گفت: بهره‌برداری از این حجم عظیم پروژه‌ها، رونق، آرامش و توسعه پایدار را برای شیراز به ارمغان خواهد آورد.

شهردار شیراز در ادامه به پروژه‌های شاخصی که تا چند ماه آینده افتتاح می‌شوند، اشاره کرد و افزود: تصفیه‌خانه فاضلاب محلی، دوربرگردان میثم در کمربندی، زیرگذر شهید عباسی در خیابان شهید پیشرو، تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس شهید استوار، پل شاهد، بلوک‌های ۳ و ۴ شهرداری شیراز، ۹ سالن ورزشی به‌صورت هم‌زمان، شش ایستگاه آتش‌نشانی، المان میدان امام حسین (ع)، بزرگ‌ترین پارک آبی ایران، موزه بلدیه (فاز بعدی)، پروژه ملی زندیه و احیای میدان نقاره‌خانه، شهربازی جدید در بوستان آزادی، بوستان ۴۰۴۴ هکتاری، به‌علاوه ۳۰۰ پروژه دیگر، از جمله پروژه‌هایی هستند که تا پایان سال افتتاح خواهند شد.