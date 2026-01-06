به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس هیات نظارت و بازرسی بر انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای در هرمزگان گفت: شرط اصلی نام نویسی برای نامزدی در انتخابات میان دوره مجلس، پیش ثبت نام الکترونیکی است.

عبدالله صادقی افزود: نام نویسی اصلی متقاضیان پس از پیش ثبت نام، و در صورت تایید مدارک تحصیلی و دیگر شرایط اعلام شده، از ۳۰ بهمن آغاز می‌شود.

بیشتر بخوانید؛ نام نویسی اولیه انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در حوزه بندرعباس

وی گفت: فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان و افراد رد شده در هیات اجرایی از ۱۱ اسفند در شورای نگهبان آغاز، و نتیجه اولیه تا ۹ فروردین اعلام می‌شود.

حداقل سن داوطلبان سی و حد اکثر ۷۵ سال، با حداقل مدرک کارشناسی ارشد است.

انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.