به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، پس از برگزاری نشست اندیشمندان و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی به میزبانی مرکز اسلامی مسکو و اجتماع مسلمانان اهل تشیع و تسنن در مرکز اسلامی این شهر، شامگاه دوشنبه شیعیان آذری ساکن پایتخت روسیه، برای زنده نگه‌داشتن یاد و نام سردار مقاومت در حسینیه حضرت فاطمه زهرا (س) مسکو گردهم آمدند.

در این مراسم که همزمان با سالروز وفات حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها برگزار شد، سخنرانان ضمن تبیین نقش و جایگاه حضرت زینب (س) در روشنگری واقعه عاشورا و زنده نگهداشتن مکتب کربلا، از خصوصیات برجسته شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی گفتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی بخت‌آور، رئیس مرکز اسلامی مسکو با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره شخصیت شهید سلیمانی گفت: رهبری معظم انقلاب، ایمان به خدا، اخلاص و عملِ به موقع به تکلیف را سه ویژگی برجسته سردار سلیمانی عنوان کردند که موجب ماندگاری آن شهید والامقام در تاریخ شده است.

ساحل عسگروف از طلاب علوم دینی مسکو نیز در این مراسم، جمهوری اسلامی ایران را اصلی‌ترین حامی مظلومان در جهان ذکر کرد و افزود: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی در راستای حمایت از مظلومان، مقابله با زورگویان و شیطان صفتان و تسلیم نشدن در برابر استکبار را در عمل پیاده کرد.