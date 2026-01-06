به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد برای روز شنبه ۲۰ دی‌ در سطح استان تهران فعالیت سامانه بارشی پیش‌بینی می شود.

هواشناسی استان تهران افزود: تا روز شنبه با استقرار جوی پایدار و عدم وزش باد قابل ملاحظه بخصوص در مناطق پرتردد شهری به‌تدریج افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است همچنین از امروز تا پنجشنبه (۱۶ تا ۱۸ دی‌ماه) با تقویت پایداری جو، تشدید انباشت آلاینده‌ها و گاهی کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۱۷ دی‌ماه) صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و طی روز پنجشنبه (۱۸ دی‌ماه) صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.