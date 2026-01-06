یک واحد آهک در عقدا به دلیل وجود آلایندگی در بخش‌های مختلف، مهر وموم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پی بازدید شبانه رئیس دادگاه بخش عقدا به همراه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان یک واحد آهک به دلیل وجود آلایندگی در بخش‌های مختلف، مهر وموم شد.

رئیس دادگاه عقدا در این خصوص اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست از اولویت‌های دستگاه قضایی در استان یزد به شمار می‌رود و دستگاه قضا با جدیت از حقوق عمومی صیانت کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

مجتبی فلاح یخدانی با اشاره به وسعت حوزه قضایی این بخش که از پل قطار اردکان آغاز و تا شهرستان نائین ادامه دارد و با توجه به استقرار واحد‌های صنعتی بزرگ و مهم در این محدوده، تأکید کرد: پایش و نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف برخورد می‌شود.

لازم به ذکر است برای این واحد آهک پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع در حال رسیدگی می‌باشد و رفع مهر وموم آن منوط به برطرف شدن کامل آلایندگی خواهد بود.