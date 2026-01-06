پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی بابلسر از جذب ۱۷۱ درصدی اعتبارات توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر از جذب ۱۷۱ درصدی اعتبارات توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در این شهرستان خبر داد و این موفقیت را گامی مؤثر در ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و پایداری فعالیتهای کشاورزی عنوان کرد.
آقاجانی دلاور گفت: در سال جاری اعتباری به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی این شهرستان ابلاغ شده بود که با پیگیریها و برنامهریزیهای انجامشده، تاکنون مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال تسهیلات در این بخش جذب و پرداخت شده است.
وی افزود: با استفاده از این تسهیلات، ۷۸ بهرهبردار بخش کشاورزی موفق به خرید و نوسازی ماشینآلات کشاورزی شامل ۵ دستگاه تراکتور، ۷ دستگاه کمباین، ۱۹ دستگاه نشاکار و ۴۷ دستگاه تیلر شدهاند که نقش مهمی در بهبود فرآیند تولید و افزایش راندمان عملیات زراعی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی بابلسر با تأکید بر اهمیت توسعه مکانیزاسیون اظهار داشت: افزایش ضریب مکانیزاسیون علاوه بر تسریع عملیات کاشت، داشت و برداشت، موجب کاهش وابستگی به نیروی کار، کاهش ضایعات محصولات، صرفهجویی در زمان و هزینههای تولید و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان میشود. این عملکرد مطلوب، زمینهساز تقویت امنیت غذایی، پایداری تولید و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی شهرستان بابلسر در سطح استان خواهد بود.