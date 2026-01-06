پخش زنده
رئیس دادگستری اسدآباد گفت: خانواده مرحوم محمد احدی با اهدا ۳۰۰ میلیون تومان زمینه آزادی برای چندین زندانی مالی را فراهم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، احمد کاظمی گفت: با بزرگواری خانواده مرحوم احدی این مبلغ به مناسبت فرارسیدن چهلمین روز درگذشت وی به آزادسازی زندانیان اختصاص یافت.
او ضمن قدردانی فراوان از خانواده مرحوم احدی افزود: صرف مبالغی که برای خرج مراسمات ختم میشود این اقدام ثوابی عظیم و اجری مانا، نثار روح اموات خواهد کرد.
ما نیز بعنوان یک رسانه از اقدام بسیار قابل تحسین خانواده مرحوم احدی قدردانی کرده و از شما مخاطبین نیز درخواست داریم برای شادی روح مرحوم احدی فاتحهای قرائت کنید.