به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، احمد کاظمی گفت: با بزرگواری خانواده مرحوم احدی این مبلغ به مناسبت فرارسیدن چهلمین روز درگذشت وی به آزادسازی زندانیان اختصاص یافت.

او ضمن قدردانی فراوان از خانواده مرحوم احدی افزود: صرف مبالغی که برای خرج مراسمات ختم می‌شود این اقدام ثوابی عظیم و اجری مانا، نثار روح اموات خواهد کرد.

ما نیز بعنوان یک رسانه از اقدام بسیار قابل تحسین خانواده مرحوم احدی قدردانی کرده و از شما مخاطبین نیز درخواست داریم برای شادی روح مرحوم احدی فاتحه‌ای قرائت کنید.