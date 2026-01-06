پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: برای تکمیل و بهرهبرداری کامل از این طرح ها، تأمین اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با اشاره به عملکرد این شرکت در جذب منابع مالی، گفت: در سال ۱۴۰۴، با پیگیریهای مستمر، موفق شدیم ۵۵ درصد از تخصیص اعتبارات استانی مصوب را دریافت نماییم که در مقایسه با سال گذشته رشد چشمگیری را نشان میدهد.
وی افزود: مجموع اعتبارات مصوب استان در سال جاری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان، تاکنون ۶۷۰ میلیارد تومان تخصیص یافته، همچنین در بخش اعتبارات ملی نیز ۲۱۱ میلیارد تومان برای پروژههای آبی استان در نظر گرفته شده است.
فاطمی کرد: در سال گذشته، مجموع اعتبارات تخصیصیافته استانی ۳۳۰ میلیارد تومان و اعتبارات ملی ۴۵۰ میلیارد تومان بود که نشاندهنده رشد قابل توجه در سال جاری است.
وی گفت: در حوزه فاضلاب، شاهد تحول بزرگی در جذب اعتبارات بوده ایم به طوری که امسال ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته، در حالی که این عدد در سال گذشته تنها ۱۰۰ میلیارد تومان بود.
به گفته فاطمی، تخصیص اعتبارات یادشده تا پایان آذرماه سال جاری محقق شده و پیشبینی میشود تا پایان سال، میزان این تخصیصها با افزایش قابل توجهی همراه باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به افزایش تخصیص اعتبارات حوزه آب و فاضلاب، این اقدام را نشانه عزم جدی استاندار، نمایندگان مجلس، فرمانداران و سایر مسئولان استان برای توسعه و تقویت زیرساختهای این بخش عنوان کرد.
وی افزود: با وجود افزایش تخصیصها، شرکت آب و فاضلاب استان برای تکمیل پروژههای آبرسانی به اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان و برای اجرای پروژههای فاضلاب به بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
مدیرعامل آبفای استان تصریح کرد: تأمین این منابع نقش بسزایی در تسریع روند اجرای پروژهها، ارتقای سطح خدماترسانی و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جمعیت استان خواهد داشت.