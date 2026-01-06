مهلت ارسال مقاله به همایش ملی آموزش و پرورش استثنایی در هزاره سوم برای بار دوم تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ براساس اعلام دبیرخانه همایش ملی «آموزش و پرورش استثنایی در هزاره سوم؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»، مهلت ارسال مقالات به این همایش برای دومین بار تمدید شد.

با توجه به استقبال گسترده پژوهشگران و درخواست‌های مکرر، علاقه‌مندان می‌توانند مقالات علمی و پژوهشی خود را در چهارچوب محور‌های همایش تا ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ ارسال کنند.

گفتنی است همایش ملی «آموزش و پرورش استثنایی در هزاره سوم؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» با هدف بررسی آخرین دستاوردها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی آموزش و پرورش استثنایی برگزار می‌شود.