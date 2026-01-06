به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: طرح قاضی در مدرسه یکی از برنامه‌های راهبردی دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از نسل نوجوان و دانش‌آموز است که با هدف ارتقای آگاهی‌های حقوقی، تبیین پیامد‌های قانونی رفتار‌های پرخطر و تقویت فرهنگ قانون‌مداری در محیط‌های آموزشی آغاز شده است.

عیسی پورسلیمی افزود: مشارکت و همراهی دستگاه‌های مسئول، نشان‌دهنده درک مشترک نسبت به اهمیت اقدامات پیشگیرانه و ضرورت ورود هدفمند به محیط‌های آموزشی است و این امر بستر مناسبی برای اجرای مؤثرتر طرح فراهم می‌کند.

او ادامه داد: مانور اجرایی طرح قاضی در مدرسه در ماه جاری به‌صورت همزمان در سراسر استان برگزار می‌شود تا با ایجاد هماهنگی عملیاتی میان مجریان طرح، امکان ارزیابی میدانی و شناسایی نقاط قوت و ضعف احتمالی فراهم شود و نتایج آن در بهبود مراحل بعدی اجرای طرح مورد استفاده قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با بیان اینکه مدارس در معرض خطر در اولویت اجرای طرح قرار دارند گفت: تمرکز بر این مدارس می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش احساس امنیت و ارتقای خودمراقبتی دانش‌آموزان داشته باشد.