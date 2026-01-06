به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رافائل کاستیلو، سرمربی تیم ملی هندبال مردان در حاشیه تمرین روز سه شنبه در حضور خبرنگاران درباره شرایط تیم ملی قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ کویت اظهار داشت: خیلی خوشحالم از اینکه توانستیم در بحرین دو بازی دوستانه داشته باشیم، به این خاطر که یک پیشرفت خیلی سریع در همین اردوی کوتاهی که در بحرین داشتیم، دیدم. برای بازی اولی که با تیم ملی بحرین انجام دادیم، فقط توانستیم یک جلسه تمرین با بازیکنانی که از بیرون از ایران اضافه شده بودند، داشته باشیم. بعد با یک بازی و یک تمرین بیشتر خیلی تیم پیشرفت کرد و در بازی دوم نمایش بهتری داشتیم.

او ادامه داد: در نهایت به اهدافی که در اردوی بحرین داشتیم، رسیدیم. الان در تهران پروسه آماده سازی خود را ادامه می‌دهیم و از روندی که تیم سپری می‌کند، کاملا رضایت دارم.

سرمربی تیم ملی هندبال در خصوص قرعه دشوار ایران در مسابقات قهرمانی آسیا عنوان کرد: گروه سختی داریم. عربستان سعودی بازی‌های تدارکاتی خوبی انجام داده و در بازی‌های کشور‌های اسلامی هم تیم باکیفیتی نشان داد. قطعا همه بازی‌های ما در کویت سخت خواهد بود، اما تمرکز من بیشتر روی تیم خودم است، تا رقبا. می‌خواهیم این روند پیشرفت تیم را تا زمان شروع مسابقات ادامه دهیم.

کاستیلو درباره دیدار‌های تدارکاتی تیم ملی قبل از اعزام به کویت گفت: رقابت خوبی در اسپانیا پیش رو داریم، البته کارمان از نظر نتیجه‌ای سخت است، چون مقابل سه تا از بهترین تیم‌های دنیا بازی خواهیم داشت. دو بازی اول با پرتغال و مصر بازی می‌کنیم. سطح رقابت‌ها بالاست، اما همانطور که گفتم تمرکزم روی تیم خودم است و دوست دارم مقابل بهترین تیم‌های دنیا هم بازی کنیم.

او در پایان درباره نتایج تیم ملی در تورنمنت‌های قبلی اضافه کرد: تمرکز من روی تیم فعلی و زمان حال است. الان به تمرین صبح فکر می‌کنم و بعد از آن به تمرین بعدازظهر. فکر کردن به بازی‌هایی که دو سال پیش، دو ماه پیش یا دو هفته پیش داشتیم، کمک می‌کند که بهتر شویم، اما دوست ندارم نتایجی که در تورنمنت‌های قبلی داشتیم، تاثیری روی تیممان داشته باشد.