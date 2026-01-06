کارتونیست و داور مسابقه کارتون و پوستر «ترور آنلاین» در حاشیه برگزاری این مسابقه و نمایشگاه، با تأکید بر جهانی بودن آسیب‌های فضای مجازی، این رویداد هنری را تلاشی جدی برای ارتقای سواد رسانه‌ای مخاطبان دانست.

محمدحسین نیرومند در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرنگار محمدحسین نیرومند در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به آثار ارائه‌شده در مسابقه و نمایشگاه «ترور آنلاین» گفت: یکی از معضلات جدی جهان امروز، تأثیر مخرب فضای مجازی و اعتماد بی‌حد و مرز به صفحات مجازی است؛ موضوعی که فقط محدود به ایران نیست و در بسیاری از کشور‌های جهان نیز با آن مواجه هستیم.

وی افزود: اگر به آثار این نمایشگاه دقت کنیم، می‌بینیم که هنرمندانی از کشور‌های مختلف به این مسئله پرداخته‌اند و همه آنها نسبت به خطری مشترک هشدار می‌دهند؛ خطری که به تغییر شناخت و ادراک انسان معاصر مربوط می‌شود.

این کارتونیست و داور مسابقه «ترور آنلاین» با بیان اینکه این نمایشگاه در واقع یک کلاس آموزش سواد رسانه‌ای است، گفت: این آثار به ما یاد می‌دهند چگونه باید با رسانه‌ای مثل تلفن همراه و فضای مجازی تعامل داشته باشیم و مراقب آسیب‌های پنهان آن باشیم.

نیرومند با تأکید بر نقش رسانه ملی در آگاهی‌بخشی عمومی افزود: رسانه‌ها از جمله صداوسیما باید این نمایشگاه و مفاهیم آن را برای مردم تشریح کنند، چراکه تقریباً هر اثر، به یکی از خطرات فعالیت‌های مجازی و تأثیر آن بر ذهن و شناخت انسان اشاره دارد و هشدار می‌دهد که باید مراقب باشیم.

وی در پایان با اشاره به حضور هنرمندان برجسته بین‌المللی در این رویداد ادامه داد: خوشبختانه بسیاری از هنرمندان درجه‌یک دنیا در این نمایشگاه اثر دارند و همین مسئله باعث شده مجموعه آثار، قابل اعتنا و دیدنی باشد. از علاقه‌مندان به هنر، به‌ویژه کاریکاتور، دعوت می‌کنم حتماً از این نمایشگاه بازدید کنند.