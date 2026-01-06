پخش زنده
دبیر ستاد اعتکاف شبکه امید گفت: شبکه امید با راهاندازی سامانه «با امید تی وی» و اجرای پویش رسانهای «حالت پرواز»، زمینه کنشگری معنوی و روایتگری نوجوانان از تجربه اعتکاف را در سطح مدارس و مساجد کشور فراهم کرده است.
محمدحسین کرانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ با اشاره به حضور گسترده نوجوانان در مراسم اعتکاف، گفت: این حضور، تصویری واقعی از نوجوان ایرانی امروز است؛ نوجوانی که برخلاف برخی کلیشهها، اهل معنویت و کنشدینی آگاهانه است.
وی با بیان اینکه شبکه امید برای تقویت این جریان معنوی، اقدامات رسانهای و فناورانهای را در دستور کار قرار داده است، افزود: در کنار برنامه تلویزیونی «رفیق»، سامانه با امیدتی وی (baomidtv.com) بهعنوان باشگاه مخاطبان شبکه امید راهاندازی شد؛ سامانهای که نوجوانان میتوانند بهصورت فردی یا گروهی در آن حضور یافته، کنش رسانهای انجام دهند، امتیاز بگیرند و در ردهبندیها و قرعهکشیها شرکت کنند.
دبیر ستاد اعتکاف شبکه امید با اشاره به طراحی قابلیت کنش گروهی ویژه مساجد و مدارس تصریح کرد: گروههای دانشآموزی و مساجد میتوانند با ثبتنام در سامانه وارد فرآیند امتیازگیری شوند که برای آن قرعهکشی ۲۰۰ میلیون تومانی کالای رسانهای ویژه مساجد در نظر گرفته شده است. این طرح با همکاری آموزشوپرورش و سازمان تبلیغات اسلامی اجرا شده و بازخورد بسیار مثبتی داشته است.
کرانی درباره پویش محوری امسال گفت: پویش مشترک «حالت پرواز» با شعار «سه روز اتصال پرسرعت به آسمان» ویژه نوجوانان طراحی شده که ذیل طرح ملی «زندگی با آیهها» اجرا میشود. نوجوانان میتوانند با روایت رسانهای از تجربه اعتکاف، چه پیش از آغاز مراسم و چه در ایام اعتکاف، در این پویش شرکت کنند.
وی افزود: پویشهایی مانند «خاطرهبازی» (روایت تجربههای سالهای گذشته اعتکاف) و «اولین اعتکاف» (ارسال ویدئوی افقی از نوجوانانی که برای نخستینبار معتکف میشوند) از جمله بخشهای فعال این طرح است که از طریق سامانه امیدتیپ و پیامرسان شاد قابل دسترسی است. جوایزی مانند ایرپاد و ساعت هوشمند نیز برای بخشهای فردی در نظر گرفته شده است.
کرانی گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ مسجد در سامانه شبکه امید ثبتنام کرده و با ایجاد پروفایل اختصاصی، تصاویر و ویدئوهای خود را ارسال کردهاند که بخشی از آنها در قالب بستههای تلویزیونی ۱۵ دقیقهای از ابتدای دیماه روی آنتن شبکه امید رفته است.
وی با اشاره به بخش محتوایی «کولهپشتی اعتکاف» اظهار کرد: در این بخش، نیازهای معرفتی و اجرایی اعتکاف نوجوانان، از احکام و پاسخهای کارشناسی تا مناجاتها و ایدههای خلاقانه مساجد، تجمیع شده تا اعتکاف از کارکرد اصلی خود فاصله نگیرد و به یک فرصت عمیق معنوی متناسب با اقتضائات نوجوانی تبدیل شود.
نوجوانان تا ۱۷ دی ماه فرصت دارند خاطرات و تجربیات خود را از اعتکاف به (baomidtv.com) بارگزاری کنند.
«حالت پرواز» یک پویش از سوی «شبکه امید» است که امسال برای اولین سال به مناسبت ایام اعتکاف برای نوجوانان برگزار و به ثبت خاطراتشان دعوت میکند، این پویش شامل بخشهایی مانند اعتکاف اولیها، خاطرهبازی و ثبتنام در مساجد است و نوجوانان با شرکت در آن، در فضای مجازی و برنامههای شبکه امید حضور پیدا میکنند.
سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار دانش آموز در مراسم اعتکاف شرکت کردهاند.