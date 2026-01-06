پخش زنده
بدون ورود عملی و موثر دستگاهها پدیده بازماندگی از تحصیل در خوزستان ریشه کن نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دادستان مرکز خوزستان با انتقاد از نبود اقدامات اجرایی موثر برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل در استان گفت: بدون ورود عملی و موثر دستگاهها پدیده بازماندگی از تحصیل در خوزستان ریشه کن نخواهد شد.
امیر خلفیان دوشنبه در نشست هماندیشی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در خصوص شناسایی، جذب و پشتیبانی از کودکان بازمانده از تحصیل بیان کرد: خوزستان همچنان با مشکل بازماندگان از تحصیل روبهرو است و رفع آن نیازمند عزم و اراده جدی دستگاههای مربوطه است.
وی افزود: اقدامات کمک کننده به کاهش واقعی، پایدار و قابل سنجش آمار بازماندگی از تحصیل در استان بسیار کم است و کاهش آمار اعلام شده در این حوزه، ناشی از عوامل فردی همچون فوت، مهاجرت، ازدواج یا معلولیت است و ارتباطی با عملکرد دستگاههای متولی ندارد.
خلفیان ادامه داد: بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از تحصیل کودکان تا پایان دوره متوسطه جرمانگاری شده و مجازاتهای سنگینی برای آن پیشبینی شده است، همچنین وزارت آموزشوپرورش مکلف به تحقق پوشش حداکثری تحصیل کودکان است.
وی با تاکید بر اینکه حضور قابل توجه کودکان و نوجوانان بهویژه دختران نوجوان بر سر چهارراهها و مشاغل خیابانی، زنگ خطری جدی برای آینده اجتماعی استان است اظهار کرد: بسیاری از این افراد سابقه تحصیل ندارند و در صورت تداوم این روند در معرض بزهکاری، جرایم سازمانیافته و سایر آسیبهای اجتماعی قرار خواهند گرفت.
دادستان مرکز استان خوزستان تاکید کرد: کودکان بازمانده از تحصیل در صورت رهاشدگی، مستعد ورود به چرخه جرم و آسیبهای اجتماعی هستند و این موضوع به صراحت در قوانین و اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات موثر دادستانی مرکز استان راهاندازی مدرسه در کانون اصلاح و تربیت اهواز برای نوجوانان بازمانده از تحصیلِ مستقر در این مرکز بوده است.
طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش ۸۰ هزار بازمانده از تحصیل در خوزستان وجود دارد.