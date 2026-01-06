معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: چارچوب اپراتور هوش مصنوعی به تصویب هیئت دولت رسیده است و هفته آینده فراخوان آن منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،احسان چیت ساز معاون وزیر ارتباطات امروز در نشست خبری نخستین نمایشگاه بین المللی هوش مصنوعی که در کارخانه نوآوری برگزار شد، افزود: مجموعه وزارت ارتباطات موضوعات مربوط به هوش مصنوعی و موضوعات مرتبط با آن را از همان ابتدا دنبال کرده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بستر هوش مصنوعی بر عهده وزارت ارتباطات است،گفت: برای شکل گیری هوش مصنوعی چند برنامه داشتیم مانند موضوع توسعه بازارگاه داده و رشد شرکت‌های بزرگ و مرتبط که هسته اصلی در حوزه اقتصاد دیجیتال رشد کرده است .

چیت ساز افزود: اپراتور هوش مصنوعی در سازمان تنظیم مقررات شکل گرفته است و این اپراتور سالانه ۵۰ درصد این ظرفیت را افزایش می‌دهد .

معاون وزیر ارتباطات گفت: چارچوب این اپراتور در هیئت دولت تصویب شده و مورد تایید است و هفته آینده فراخوان آن رسانه منتشر می‌شود .

وی افزود: در این حوزه تامین مالی شکل گرفته است و با اپراتور هوش مصنوعی شاهد تشکیل سرمایه و پایدار شدن این بخش برای توسعه هستیم و تلاش شده است سکوی دیجیتال شکل بگیرد که ایران دیجیتال یک فرصت برای فعالیت کامل در این حوزه محسوب می‌ شود .

چیت ساز گفت: امیدواریم بتوانیم در سال آینده کاربری سازی هوش مصنوعی را در زندگی مردم به درستی دنبال کنیم و این نمایشگاه که یکی از اجزای زیست بوم است ، بتواند این مجموعه را به مخاطبان معرفی کند تا تلاش ارزشمند برای رشد و توسعه زیست بوم شکل بگیرد.