در جلسه کارگروه استانی مدیریت کیفیت منابع آب استان گیلان، وضعیت کیفی آب آشامیدنی سد شهربیجار و سفیدرود بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در جلسهای با حضور نمایندگان معاونت بهداشتی دانشگاه گیلان و لاهیجان، اداره کل حفاظت محیط زیست و دستگاههای متولی آب، راهکارهای تأمین پایدار آب آشامیدنی استان گیلان مورد بحث قرار گرفت.
باقرزاده مدیر کیفیت منابع آب شرکت آب منطقهای گیلان و دبیر کارگروه در این نشست تخصصی، گزارشی تحلیلی از وضعیت کیفی منابع آب آشامیدنی استان در سدهای شهربیجار و سفیدرود ارائه کرد و ضمن بررسی پهنهبندی کیفی رودخانههای استان، به تشریح چالشهای موجود برای تأمین آب با کیفیت پرداخت.
در این نشست اعضای کارگروه بر لزوم بررسی جایگزینی رودخانه مناسب بهجای رودخانه سفیدرود برای تأمین آب آشامیدنی استان تأکید کردند.
همچنین، با هدف ارتقای امنیت منابع آبی، مقرر شد تکمیل پروژه کاندوئیت سد مخزنی شهربیجار به عنوان یکی از اقدامات راهبردی و فوری برای بهبود کیفیت و پایداری تأمین آب استان، در دستور کار ویژه قرار گیرد.