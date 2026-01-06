پخش زنده
استاندار خراسان جنوبی: منابع آبی موجود را باید به درستی و با مدیریت علمی و هوشمند مصرف کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی استان گفت: در پی نزولات جوی اخیر، بندها و سدهای استان آبگیری شدهاند و هرچه این بارشهای رحمت الهی تداوم داشته باشد، دغدغه کمتری برای تأمین آب در فصل تابستان خواهیم داشت.
هاشمی با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی استانی کمآب است افزود: باید داشتههای آبی موجود را به درستی و با مدیریت علمی مصرف کنیم و در این راستا، استفاده از ظرفیتهای مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری به عنوان یک مثلث مهم در مدیریت مصرف آب ضروری است.
وی همچنین خواستار حضور فعال جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات کشاورزی در جلسات آینده با ارائه ایدهها و طرحهای کاربردی شد و گفت: باید بهترین برنامهها برای مدیریت و مصرف بهینه آب در استان اجرایی شود.
استاندار کشت محصولات کمآببر، احیای قنوات، توسعه کشت گلخانهای و اجرای طرحهای آبخیزداری را از مهمترین راهکارهای عبور از تنش آبی دانست و گفت: کشت گلخانهای بهترین گزینه در شرایط کمآبی است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
هاشمی با اشاره به طرح پساب بیرجند نیز افزود: پیگیریها در این زمینه باید افزایش یابد و این طرح حداکثر تا یک ماه آینده تعیین تکلیف شود.
استاندار تاکید کرد: همه ادارات موظف به رعایت سرانه مصرف آب هستند و نظارت جدی بر این موضوع انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی نیز گفت: ظرفیت کل سدها و سازههای مخزنی استان حدود ۷۵ میلیون مترمکعب است که تاکنون ۱۳.۲ میلیون مترمکعب آب در مخازن ذخیره شده و تنها در بارندگیهای اخیر، ۴.۵ میلیون مترمکعب آب جدید وارد مخازن شده است.
سارانی افزود: بارشهای اخیر به صورت یکنواخت بوده که تأثیر مثبتی بر منابع آب سطحی، چشمهها و محیط زیست استان داشته، هرچند آثار خشکسالیهای طولانیمدت همچنان بر منابع آب زیرزمینی محسوس است.
وی با اشاره به تکمیل سد بندان نهبندان پس از ۱۲ سال وقفه گفت: این پروژه با جذب اعتباری نزدیک به ۱۲۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و نقش مؤثری در کنترل سیلاب و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همچنین با اشاره به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: طرح ملی «دانایی برای نجات آب» یکی از برنامههای مؤثر فرهنگی است که این طرح سال گذشته بیش از ۴۴ هزار دانشآموز را تحت پوشش قرار داد و هدف آن ارتقای سواد آبی و نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی است.
سارانی همچنین از اجرای مدیریت مشارکتی آب، تشکیل تشکلهای آبی، کاهش برداشتهای غیرمجاز و لزوم کاهش حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب کشاورزی خبر داد و افزود: اصلاح چاهها، رعایت الگوی کشت و بازسازی تأسیسات آبی در بخش صنعت و معدن از جمله اقدامات مهم انجام شده است.