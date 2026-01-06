معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان امروز میزبان سفیر ایران بود و طرفین درباره موضوعات مرتبط با تقویت مناسبات دوجانبه گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: سفیر ایران ضمن ابلاغ تبریک سال نو از طرف «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیام مکتوب وی را به معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان تحویل داد.

معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان تعهد این کشور به تعمیق تعامل و همکاری با ایران در زمینه‌های کلیدی بر اساس اولویت ویژه را مجدد مورد تأکید قرار داد.