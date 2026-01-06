رئیس کل دادگستری استان قم گفت: زمان رسیدگی به پرونده های قضایی از ۷۰ روز در سال گذشته به ۴۹ روز کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قم؛ حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در جلسه کاهش آسیب های اجتماعی گفت: همه جرایم در استان قم رو به کاهش است و در استان سرقت مسلحانه، آدم ربایی در یک سال گذشته نداشتیم و در سایر جرائم هم روند کاهشی است.

وی افزود: در زمینه سرقت خرد، و معاملات ملکی و زمین پرونده های بیشتری تشکیل می شود که با تثبیت اراضی ملی جلوی آنها گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: در مجموع استان قم جز مناطق پر پرونده ای در کشور محسوب نمی شود و در دادگستری استان به دنبال کاهش بیشتر پرونده ها هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی هدف از برگزاری جلسه با اساتید دانشگاه ها و روسای دانشگاه ها در جلسه کاهش آسیب های اجتماعی را برای اقدام در جهت حل ریشه ای مسائل و کاهش پرونده با تعامل بخش نخبگانی جامعه دانست و گفت: در دادگستری تنها به دنبال پیگیری و رسیدگی صرف پرونده ها، دعاوی مردم نیستیم و در برنامه تحولی قوه قصاییه با کمک نخبگان کاهش پرونده های قضایی را دنبال می کنیم.

وی با تاکید براینکه بیشتردعاوی باید در نهاد های شبه قضایی بررسی شود گفت: در حال پیگیری برای حل پرونده ها با نهادهای شبه قضایی مانند داوری، میانجیگری و شورای حل اختلاف رسیدگی هستیم تا بار رسیدگی دادگستری استان کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: جلسه با نخبگان استان در راستای هماهنگی برای افزایش آگاهی های مردم و کاهش پرونده های قضایی و تعامل با نخبگان و رفع دعاوی و پرونده های قضایی است.

حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی ادامه داد: در دادگستری قم ۲۸ درصد از تصمیمات دادگاه منتهی به قرار می شود و پرونده ها در سایر شعب می چرخد و در صدد هستیم تا قرار های شکلی کاهش یابد و دراین زمینه آماده استفاده از اساتید دانشگاه ها و دانشکده های حقوق هستیم.

وی با اشاره به ‌کاهش پرونده های مسن در استان قم افزود: در استان قم پرونده های مسن به ۱۱۹ پرونده رسیده است و در این زمینه وضعیت مناسبی داریم.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پرونده های قضایی به ۴۹ روز کاهش یافته است گفت: در گذشته زمان رسیدگی به یک پرونده از تشکیل تا خاتمه آن به طور میانگین به ۷۰ روز هم می رسید و در این زمینه تعداد روز های رسیدگی کاهش قابل توجه یافته‌است.

حجت الاسلام موسوی بیان کرد: با بهره گیری از سامانه های برخط برای تسهیل امور قضایی را در استان پیگیری می کنیم.

وی از کاهش کاهش شعب نامتعارف به صفر شعبه خبر داد و گفت: در زمینه پرونده های جاری هم با کاهش ۲۸ درصدی در دادگاه ها به زیر ۲۰هزار پرونده رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: پارسال تعداد پرونده های جاری دستگاه دادگستری قم بیش از ۲۷ هزار پرونده بود که تا پایان آذرماه به حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ پرونده کاهش یافته است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به به اینکه دادگاه های برخط از دیگر امکاناتی است که در نظر گرفته شده است گفت: در راستای شفاف سازی و ارتقا آگاهی مردم و آموزش دانشجویان رشته حقوق از روند قضایی، مردم می توانند به صورت علنی و شفاف دادگاه را ببینند و این نوع رسیدگی در نحوه کار قاضی هم تاثیر گذار است.

وی گفت: در ۹ ماه امسال حدود هزار و ۹۰۰ حکم جایگزین حبس در دادگاه های استان صادر شده است گفت: دادگستری در این زمینه ها به جای فرستادن افراد به زندان آنان را ملزم به خدمات عمومی به نفع محرومین، آموزش و پرورش، کمیته امداد و خدمت رسانی در راستای منافع عمومی می کند.