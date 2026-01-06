کاهش ۶ درصدی تصادفات جرحی و فوتی در جادههای استان یزد
رئیس پلیس راهور استان یزد با اشاره به شرایط خاص رانندگی در فصل زمستان، از کاهش ۶ درصدی تصادفات جرحی و فوتی در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
سرهنگ دستوار گفت: شرایط رانندگی در هوای بارانی و سرد با سایر ایام سال کاملاً متفاوت است و رانندگان باید در این شرایط با دقت و تمرکز بیشتری رانندگی کنند. استفاده از بخاری خودرو موجب کاهش دید راننده میشود و به همین دلیل رعایت سرعت مطمئنه و افزایش توجه به جلو ضروری است.
وی با تأکید بر لزوم آمادگی خودرو پیش از سفر افزود: رانندگان باید پیش از آغاز سفر، وضعیت فنی خودرو از جمله ترمزها، چراغها، برفپاککنها و لاستیکها را بررسی کنند و در مسیرهای کوهستانی و برفی حتماً زنجیرچرخ همراه داشته باشند.
رئیس پلیس راهور استان یزد یکی از مهمترین عوامل بروز تصادفات در شرایط بارندگی و یخزدگی معابر را رعایت نکردن سرعت مطمئنه و ترمزهای ناگهانی عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی، سرعت مجاز مندرج در معابر با سرعت مطمئنه متفاوت است و راننده باید بهگونهای حرکت کند که در هر لحظه قادر به کنترل و توقف ایمن خودرو باشد.
سرهنگ دستوار با اشاره به آمار تصادفات زمستان امسال تصریح کرد: از زمان آغاز بارندگیها و برف در سطح استان، خوشبختانه شاهد کاهش حدود ۶ درصدی تصادفات جرحی و فوتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودهایم که این موضوع نشاندهنده تأثیر رعایت نکات ایمنی و همکاری رانندگان است.
وی در پایان از رانندگان خواست با برنامهریزی پیش از سفر، رعایت فاصله طولی مناسب، پرهیز از عجله و سبقتهای غیرمجاز و توجه ویژه به عابران پیاده، نقش مؤثری در کاهش حوادث رانندگی در فصل زمستان داشته باشند.