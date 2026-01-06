پخش زنده
کارشناس بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان تنگستان گفت: امسال دو هزار و ۸۳۹ کودک تنگستانی در بیماری تنبلی چشم غربالگری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فاطمه محمدی بیان کرد: غربالگری تنبلی چشم کودکان کمک بسیاری به شناسایی و پیشگیری از مشکلات بینایی در آنان میکند.
وی افزود: غربالگری تنبلی چشم برای کودکان در سنین ۳ تا ۶ سال انجام میشود که از ابتدای امسال برای دو هزار و ۸۳۹ کودک از مجموع ۳ هزار و ۵۴۰ کودک گروه هدف برنامههای بهداشتی در تنگستان، این غربالگری انجام شده است.
کارشناس بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان تنگستان با اشاره به اینکه برخی از خانواده در مراجعه برای انجام غربالگری چشم کودکان سهلانگاری میکنند گفت: غربالگری چشم یکزمان طلایی برای تشخیص و درمان دارد که اگر این زمان طلایی بگذرد امکان درمان برای کودکان مبتلا کم خواهد شد.
محمدی افزود: خانوادهها باید مواردی همچون سردردهای مکرر بدون علت مشخص، دشواری در دنبال کردن اشیاء متحرک، تمایل کودکان به بستن یکچشم در هنگام تمرکز، خیره شدن طولانی به صفحه تلویزیون یا تمایل به نشستن در فاصلهای بسیار نزدیک را در کودکان جدی بگیرند.
وی تأکید کرد: ضمن انجام بیناییسنجی با دستگاه تشخیص اختلالات چشم که با همکاری اداره بهزیستی در خانههای بهداشت انجام میشود، تمامی مراکز خدمات جامع سلامت و خانههای بهداشت مجهز به چارت بیناییسنجی هستند
کارشناس بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان تنگستان ادامه داد: درصورتیکه در معاینه چشم اختلالی در بینایی کودک تشخیص داده شود با هماهنگیهای صورت گرفته، به اپتومتریست جهت انجام معاینات تکمیلی ارجاع میشود.