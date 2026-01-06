پخش زنده
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) پیش بینی کرد که در سال زراعی جدید تولید جهانی غلات از مرز ۳ میلیارد دلار عبور میکند و نسبت ذخایر به مصرف به بالاترین حد خود در دهههای اخیر خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فائو در آخرین گزارش خود از چشم انداز محصولات کشاورزی و وضعیت غذا که در آستانه سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر شد، با اشاره به آخرین پیش بینیها درباره سطح تولید غلات جهان در سال ۲۰۲۵ که بر افزایش کم سابقه آن تاکید کرده بود، اعلام کرد؛ تولید جهانی غلات در این ماه به ۳۰۰۰۳ میلیون تن افزایش یافت که یک رکورد جدید در این عرصه به شمار میرود.
فائو با پیش بینی تداوم افزایش تولید غلات میافزاید؛ افزایش تولید در مورد گندم، عمدتاً به دلیل بهبود چشماندازی است که به ویژه توسط آرژانتین هدایت میشود، جایی که انتظار میرود کاشتهای بیشتر از حد انتظار و احتمالاً عملکرد بالا با پشتیبانی آب و هوای مساعد، منجر به برداشت بیسابقه شود. ضمن اینکه بازنگری در تولید گندم در اتحادیه اروپا و آمریکا نیز در این پیش بینی بی تاثیر نبوده است.
در گزارش فائو درباره محصولات سال ۲۰۲۶ با اشاره به اثرگذاری خشکسالی بر گندم زمستانه امریکا اضافه شده است که کاشت در اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه در شرایط آب و هوایی عموماً مساعد رخ داده و در اوکراین نیز گزارشها به افزایش بالقوه سطح زیر کشت گندم در سال ۲۰۲۶ اشاره دارد. در هند و پاکستان نیز، سطح زیر کشت افزایش داشته است.
در مورد برنج، فائو از ماه نوامبر پیشبینی تولید خود را برای اندونزی ارتقا داده است، زیرا ارزیابیهای رسمی در این کشور نشان میدهد که ادامه گسترش مناطق زیر کشت احتمالاً به برداشت خارج از فصل بالاتر از حد انتظار منجر خواهد شد. این بازنگری، همراه با بهبود چشمانداز محصولات کشاورزی در بنگلادش و ژاپن، پیشبینی تولید جهانی برای سال زراعی ۲۰۲۵/۲۶ را با ۲.۴ میلیون تن افزایش به ۵۵۸.۸ میلیون تن میرساند.
در این سطح، تولید جهانی برنج ۱.۶ درصد بالاتر از نتیجه سال زراعی ۲۰۲۴/۲۵ و در بالاترین سطح خود خواهد بود. پیشبینی میشود بنگلادش، برزیل، چین، هند و اندونزی این رشد را رهبری کنند و بیش از آن، رکود در ماداگاسکار، نپال، پاکستان، تایلند و امریکا را جبران کنند.
کشت ذرت نیز در آمریکای جنوبی، به ویژه در در آرژانتین بهبود داشته و در برزیل، انتظار میرود تقاضای داخلی و صادراتی قوی، گسترش کشت ذرت را در سال ۲۰۲۶ تشویق کند و انتظارات تولید را بالاتر از سطح میانگین پنج ساله نگه دارد. در آفریقای جنوبی، تخمین زده میشود که کشت ذرت به طور جزئی افزایش یابد، که عمدتاً ناشی از تمایل بیشتر به کاشت انواع ذرت زرد است که با چشمانداز فصل بارندگی مطلوب پشتیبانی میشود.
پیش بینی فائو درباره مصرف جهانی غلات در سال ۲۰۲۵/۲۶ نیز همچنان به افزایش ۵۹.۲ میلیون تنی (۲.۱ درصدی) نسبت به سال قبل اشاره دارد که با افزایش مصرف همه غلات اصلی، به ویژه ذرت و برنج همراه است. با ثبات قیمتها و فراوانی عرضه، انتظار میرود تولیدکنندگان اصلی غلات دانهدرشت، ذرت بیشتری (و تا حد کمتری، جو و سورگوم) برای خوراک دام استفاده کنند، در حالی که گندم با کیفیت علوفهای ممکن است جایگزین اقتصادی جذابی برای سایر مواد اولیه غیر غلات باشد.
پیشبینی میشود تجارت جهانی غلات در سال ۲۰۲۵/۲۶ به ۵۰۰.۶ میلیون تن برسد که نسبت به فصل گذشته ۱۵.۹ میلیون تن یا ۳.۳ درصد افزایش یافته است.