به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی خرم‌آباد در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از دستگیری فردی خبر داد که با انتشار کلیپ‌هایی در فضای مجازی و نمایش سلاح سرد همراه با عربده‌کشی، اقدام به قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان کرده بود.

سرهنگ هادی کیان مهر افزود: این متهم پس از رصد و اقدامات اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خرم‌آباد و با هماهنگی مقام قضایی، در یک عملیات ضربتی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، تأکید کرد: امنیت مردم خط‌قرمز پلیس است و با هرگونه قدرت‌نمایی در فضای واقعی و مجازی، برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد.