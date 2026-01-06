مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان از افزایش ۴۳ درصدی ترانزیت در ۹ ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عادل مصدقی در نشست صنوف حمل و نقل با حضور معاون عمرانی استانداری گفت: در این تردد‌ها و رشد ترانزیتی مرز اینچه برون ۴۹ هزار و ۵۰۰ ناوگان نقش داشتند.

وی از روند رو به افزایش صدور بارنامه‌های استان نیز در این ایام خبر داد و افزود: جابه جایی ۶ میلیون و ۴۸ هزار و ۵۹۵ تن کالا مصداق این افزایش‌ها در ۹ ماهه سال جاری است.

مصدقی ادامه داد: حمل و نقل حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر با بیش از ۲ میلیون سفر و استفاده از توانایی ۱۷ هزار و ۵۰۰ راننده در بخش باری، مسافری و ترانزیتی نیز گویای این روند عادی و رو به افزایشی است.

وی تصریح کرد: سوابق گذشته نشان داده که تعامل و هماهنگی صنوف بخش حمل و نقل استان همیشگی و مداوم و در چارچوب‌های قانونی بوده است.

صنوف حاضر در نشست نیز به پیگیری قرارداد‌های حمل گندم، رفع مشکلات ترمینال ها، تامین قطعات یدکی ناوگان، رفع اختلال سامانه‌ها و شرکت‌های بزرگ مقیاس و ... پرداختند.