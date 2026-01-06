ثبت ۲۹۶ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن از ابتدای فصل سرما در شیراز
، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از ثبت ۲۹۶ مورد مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن در شهر شیراز از ابتدای مهر تاکنون خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۹ درصد افزایش داشته است.
دکتر «مسعود عابد»، با اشاره به آمار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در فصل سرما، گفت: از ابتدای فصل سرما، یعنی از یکم مهر امسال تاکنون، در مجموع ۲۹۶ مورد مسمومیت ناشی از استنشاق گاز مونوکسید کربن ثبت شده است؛ این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۱۹۹ مورد بوده که نشاندهنده رشد حدود ۴۹ درصدی نسبت به سال گذشته است و در این بازه زمانی، متاسفانه ۶ نفر نیز جان خود را از دست دادهاند.
وی با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی میتواند جان افراد را نجات دهد، تاکید کرد: نصب هشداردهنده گاز مونوکسید کربن، بهویژه در نزدیکی اتاق خوابها، میتواند در مواقع اضطراری زندگی افراد را حفظ کند؛ همچنین در مواقع مشکوک به نشتی گاز یا گازگرفتگی، روشن یا خاموش کردن وسایل برقی و ایجاد جرقه میتواند بسیار خطرناک و فاجعه بار باشد.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه افزود: بیشترین موارد سهل انگاری منجر به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ناشی از استفاده از حرارت زغال یا وسایلی مانند پیک نیک در فضاهای بسته است؛ موضوعی که نیازمند هوشیاری، رعایت دقیق نکات ایمنی، آگاهی و توجه جدی خانواده ها برای جلوگیری از وقوع حوادث خطرناک است.
دکتر عابد اضافه کرد: رعایت اصول ایمنی شاید ساده به نظر برسد، اما همین سادگی گاهی مرز بین زندگی و مرگ را تعیین می کند؛ استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، بررسی مسیر دودکش، تامین جریان مناسب هوا در فضاهای بسته و تماس فوری با اورژانس ۱۱۵ در صورت مشاهده علائم گازگرفتگی، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز حوادث جبران ناپذیر دارد.