از ابتدای سال تاکنون حامیان چهار میلیارد و ۵۰۴ میلیون تومان، به خانواده‌های ایتام و محسنین کمیته امداد در شهرستان حاجی آباد کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کمیته امداد شهرستان حاجی آباد گفت: چهار میلیارد و ۳۱۷ میلیون تومان از این کمک‌ها نقدی، و بقیه کالا است.

حسن احمدی افزود: اکنون ۴۹۹ یتیم و فرزند محسنین از حمایت‌های مادی و معنوی هزار و ۷۶۵ خیر و حامی برخوردار هستند.

وی گفت: مردم می‌توانند با ارسال عدد یک به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶؛ وبگاه ekram.emdad.ir و یا مراجعه به کارشناسان اکرام کمیته امداد، حامی یک یا چند فرزند یتیم و محسنین شوند.

