به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار هامون گفت: در قالب این ابتکار نوآورانه، گونه‌های دارویی ارزشمند و متحمل به شرایط سخت محیطی، شامل کاپاریس، اوپنتیا، جوجوبا، شیرین‌بیان و آنغوزه، در قالب یک طرح آزمایشی و مطالعاتی مورد کشت قرار خواهند گرفت.

اسماء رخشانی افزود:: نیاز آبی بسیار محدود این گیاهان، امکان بهره‌برداری پایدار از اراضی مناطق خشک و نیمه‌خشک را فراهم می‌سازد.

وی ادامه داد: فرآیند‌های کشت، داشت، برداشت و فرآوری این محصولات، بسترساز ایجاد مشاغل جدید و پایدار برای نیروی کار جوان و جامعه محلی خواهد بود.

رخشانی گفت: کاربرد‌های وسیع این محصولات در صنایع داروسازی، آرایشی، بهداشتی و غذایی، از جایگاه ممتازی در بازار‌های داخلی و بین‌المللی و صرفه اقتصادی بالا خواهد داشت.

فرماندار بیان کرد: این طرح پایلوت می‌تواند به عنوان الگویی پیشرو در توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و سازگار با محیط‌زیست در مناطق کم‌آب کشور ایفای نقش کند.

رخشانی اظهار کرد: این اقدام، گامی راهبردی در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار، ایجاد اشتغال مولد و بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع طبیعی در شهرستان هامون تلقی شده و انتظار می‌رود در صورت حصول نتایج موفقیت‌آمیز، سطح زیر کشت این گونه‌های ارزشمند در منطقه به صورت قابل‌ملاحظه‌ای توسعه یابد.