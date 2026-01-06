به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «همایون افغان» سخنگوی وزارت معادن افغانستان با تایید درگیری میان کارکنان شرکت قرار دادی استخراج معدن طلا (وابسته به طالبان) و ساکنان محل گفت: این رویداد، تلفات جانی و خسارات مالی نیز درپی داشته است.

وی بدون ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه گفت: هیئتی از وزارت معادن برای بررسی‌های بیشتر به استان تخار اعزام شده است.

همایون افغان خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر در این زمینه در آینده از طریق رسانه‌های جمعی منتشر خواهد شد.

گفتنی است، در این درگیری که میان ساکنان شهرستان «چاه آب» استان تخار و کارکنان شرکت قرار دادی استخراج معدن طلا به وقوع پیوست، دستکم ۴ نفر کشته و حدود ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

سه نفر از کشته شدگان این درگیری، اهالی محل و یک نفر از کارکنان شرکت قرار دادی است. این درگیری درپی اعتراض ساکنان محل به استخراج معادن طلا از سوی این شرکت به وقوع پیوست.