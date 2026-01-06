صیانت از آبهای زیر زمینی وظیفهای عمومی و بیننسلی است
رئیسکل دادگستری استان یزد انتقال و خرید و فروش آب چاهها را فاقد وجاهت قانونی دانست.
، طهماسبی در سفر به شهرستان خاتم با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع آب زیرزمینی بیان کرد: آبهای زیرزمینی از منابع بیننسلی محسوب میشوند و حفظ آنها وظیفه عمومی همه مردم است. هیچ فردی مالک آب زیرزمینی نیست و پروانه بهرهبرداری صرفاً اجازه استفاده در همان محدوده و اراضی مشخصشده را میدهد.
وی گفت: انتقال آب از یک چاه به منطقه یا زمین دیگر از نظر حقوقی و فقهی قابل دفاع نیست و در صورت عدم امکان بهرهبرداری، پروانه باید اصلاح یا در مواردی ابطال شود. تنها در موارد خاص که مشکلات جدی برای مردم ایجاد میشود، موضوع بهصورت موردی بررسی و از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.
طهماسبی در پایان از شهروندان خواست از خرید و فروش آب چاهها خودداری کنند و تأکید کرد: انتقال آب ممنوع است و خریداران و فروشندگان با مشکلات قانونی مواجه خواهند شد، چرا که صاحب پروانه مالک آب نیست و بهرهبرداری تنها در چارچوب مجوز صادرشده امکانپذیر است.