به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، طهماسبی در سفر به شهرستان خاتم با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع آب زیرزمینی بیان کرد: آب‌های زیرزمینی از منابع بین‌نسلی محسوب می‌شوند و حفظ آنها وظیفه عمومی همه مردم است. هیچ فردی مالک آب زیرزمینی نیست و پروانه بهره‌برداری صرفاً اجازه استفاده در همان محدوده و اراضی مشخص‌شده را می‌دهد.

وی گفت: انتقال آب از یک چاه به منطقه یا زمین دیگر از نظر حقوقی و فقهی قابل دفاع نیست و در صورت عدم امکان بهره‌برداری، پروانه باید اصلاح یا در مواردی ابطال شود. تنها در موارد خاص که مشکلات جدی برای مردم ایجاد می‌شود، موضوع به‌صورت موردی بررسی و از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.

طهماسبی در پایان از شهروندان خواست از خرید و فروش آب چاه‌ها خودداری کنند و تأکید کرد: انتقال آب ممنوع است و خریداران و فروشندگان با مشکلات قانونی مواجه خواهند شد، چرا که صاحب پروانه مالک آب نیست و بهره‌برداری تنها در چارچوب مجوز صادرشده امکان‌پذیر است.