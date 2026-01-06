به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ملا «عبدالسلام حنفی» معاون ریاست الوزرا افغانستان امروز در مراسم بهره برداری از طرح برق خورشیدی «نغلو» در حومه کابل اعلام کرد: تلاش‌های جدی برای تأمین برق مورد نیاز مردم افغانستان ادامه دارد، افغانستان پیش از این ۲۰۰ مگاوات برق داشت، اما با روی کار آمدن حکومت جدید، سرمایه گذاری برای تولید ۱۲۰۰ مگاوات برق آغاز شده است.

وی افزود: در حال حاضر افغانستان بیش از ۵ هزار مگاوات برق برای منازل و ۱۰ هزار مگاوات برای بخش صنعت نیاز دارد.

«عبدالباری عمر» رئیس اجرایی شرکت دولتی برق افغانستان (برشنا) نیز در این مراسم گفت: در حال حاضر ما کار بر روی طرح‌های بسیار بزرگی را آغاز کرده‌ایم، بسیاری از طرح‌های تولید برق از منابع زغال سنگ، باد و خورشید در حال ساخت است و ما تنها در ۱۶ طرح با بخش خصوصی همکاری داریم.

وی افزود: افغانستان ۴۷ سال درگیر جنگ و نا امنی بود، بنابراین بازسازی کشور درگیر جنگ کار ساده‌ای نیست و بازسازی فعلی در بخش‌های مختلف بدون حمایت خارجی در حال انجام است.

گفتنی است، طرح برق خورشیدی نغلو ۲۲/۷۵ مگاوات برق برای ۲۳ هزار خانه مسکونی تولید می‌کند، این درحالی است که در فصل زمستان، قطعی برق در شهر کابل و جیره بندی آن افزایش می‌یابد و شهروندان پایتخت افغانستان فقط چند ساعت در شبانه روز برق دولتی دارند.

در حال حاضر ۷۰ درصد برق مورد نیاز مردم افغانستان از کشور‌های ازبکستان، ایران، تاجیکستان و ترکمنستان وارد می‌شود، افغانستان سالانه تا سقف ۲۸۰ میلیون دلار بابت خرید برق از کشور‌های یاد شده هزینه می‌کند.