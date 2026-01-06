شهردار تبریز مطرح کرد؛
پروژههای مسیرگشایی غرب تبریز دهه فجر به بهرهبرداری میرسند
شهردار تبریز از آماده شدن چندین پروژه مسیرگشایی در غرب این شهر خبر داد و گفت:این پروژهها همزمان با دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،یعقوب هوشیار گفت:پروژههای مسیرگشایی شهید بیمثل، شهید سعیدی، شهید آیت الله آلهاشم، تاکسیرانی و خیابان صنعت از جمله طرحهایی هستند که عملیات اجرایی آنها در دوره فعلی مدیریت شهری آغاز شده و به زودی به بهرهبرداری میرسند.
هوشیار با اشاره به توسعه غرب تبریز گفت:طی چهار سال گذشته نزدیک به پنج کیلومتر مسیرگشایی در این منطقه انجام شده و این اقدامات باعث افزایش ظرفیت اشتغال و رشد توسعه شهری شده است.
شهردار تبریز با اشاره به تغییر کاربری اراضی آرپادرهسی و ساماندهی این منطقه گفت:تمامی تصمیمگیریهای شهرداری بر اساس طرح تفصیلی انجام میشود و طرح آرپادرهسی پس از طی فرایند قانونی و تصویب شورای عالی شهرسازی اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به توسعه فضای سبز در غرب تبریز عنوان کرد:در دوره فعلی مدیریت شهری حدود ۳۵۰ هکتار فضای سبز در آرپادرهسی و ضلع جنوبی اتوبان کسایی و پارک بزرگ تبریز کاشته شده و تلاش داریم این مساحت تا پایان دوره افزایش یابد.
هوشیار درباره پروژههای آسفالت معابر و مسیرهای منتهی به فرودگاه و ترمینال تبریز گفت: بخشهایی از محدوده شهر همچون ضلع غربی محدوده صوفیان - مرند و ورودی آذرشهر آسفالتریزی شده و دیگر مسیرها در صورت تحویل به شهرداری آسفالت خواهند شد.
وی افزود:طی چهار سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن آسفالت در سطح شهر انجام شده که نسبت به دورههای گذشته رشد چهار برابری دارد.
شهردار تبریز در ادامه با اشاره به اقدامات مدیریت ترافیک غرب شهر بیان کرد: پروژههای روگذر و زیرگذر و تکمیل رینگ سوم در کاهش ترافیک موثر بوده و با راهاندازی تراموا و تکمیل زیرساختهای حملونقل عمومی شاهد کاهش مشکلات ترافیکی خواهیم بود.
هوشیار همچنین به احیای مجموعه تاریخی صاحبالامر اشاره کرد و گفت: شهرداری در این زمینه اعتبارات محدودی اختصاص داده اما نقش اصلی در احیا و ساماندهی بر عهده میراث فرهنگی و راه و شهرسازی است و جذب منابع ملی برای تکمیل پروژه ضروری است.
وی تاکید کرد: مسیرگشایی شهید آیتالله آلهاشم تحت عنوان طرح نجات تبریز با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی در حال انجام است و تمام نواقص این مسیر تا پایان دوره مدیریت شهری فعلی برطرف خواهد شد.