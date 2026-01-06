پخش زنده
یکصد گردشگر خارجی از ابتدای امسال از جاذبههای تاریخی و گردشگری شهرستان خواف بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواف در حاشیه بازدید گردشگر مکزیکی از جاذبههای تاریخی و گردشگری شهرستان خواف گفت: این گردشگران از کشورهای مکزیک، آلمان، فرانسه، چین و یونان به صورت گروهی یا انفرادی برای بازدید از جاذبههای تاریخی و گردشگری شهرستان خواف به این شهرستان سفر کردند.
وی گفت: گردشگران خارجی ضمن بازدید از مهمترین جاذبههای تاریخی شهرستان به خصوص آسبادهای نشتیفان و مدرسه غیاثیه خرگرد با اقامت در بومگردیهای شهرستان با آداب و رسوم، پوشش محلی و نوع غذاهای سنتی شهرستان آشنا شدند.
باعقیده اضافه کرد: این گردشگران رضایت کاملی از مهمان نوازی مردم شهرستان داشتهاند که هر یک به عنوان یک سفیر فرهنگی هستند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواف گفت: گردشگر مکزیکی نیز که اکنون در حال بازدید از منطقه است به عنوان جهانگرد دوستان زیادی در پنج قاره جهان دارد که از این پس به عنوان سفیر فرهنگی از زیباییهای ایران به خصوص مهماننوازی مردم خواف خواهد گفت.
شهرستان خواف در ۲۵۶ کیلومتری مشهد قرار دارد که تعدادی از مهمترین جاذبههای تاریخی کشور از جمله مسجد ملک زوزن، آسبادهای نشتیفان و مدرسه غیاثیه در آن قرار دارد و با توجه به فعالیت ۱۳ اقامتگاه بومگردی شرایط مناسبی جهت استقبال از گردشگران داخلی و خارجی دارد.