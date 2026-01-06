مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: مطالعات باستان‌شناسی تپه باستانی قلعه گلی شهرستان خانمیرزا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا جیلان افزود: فصل نخست کاوش باستان‌شناسی به‌منظور لایه‌نگاری آثار و بقایای باستانی تپه و محوطه قلعه گلی واقع در روستای قلعه افغان شهرستان خانمیرزا با مجوز پژوهشکده باستان‌شناسی کشور و به سرپرستی علی‌اصغر نوروزی آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: تپه باستانی قلعه گلی یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستان‌شناسی این استان است که در ادوار مختلف پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی مورد سکونت قرار گرفته است.

او تصریح کرد: بقایای تاریخی دوره ایلام میانه و کشف آجرنوشته‌های به خط میخی ایلامی مهم‌ترین یافته‌های باستان‌شناختی تپه قلعه گلی خانمیرزا به‌شمار می‌رود.