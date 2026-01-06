پخش زنده
بوستان خطی «یاس نبی» در منطقه ۲ شهرداری مشهد، با اعتباری بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان، امروز سه شنبه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار منطقه ۲ در آیین بهرهبرداری از بوستان یاس نبی گفت: این منطقه با وسعتی بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ هکتار و جمعیتی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر، یکی از بزرگترین مناطق شهر مشهد به شمار میرود که برای توسعه زیرساختها و خدمات شهری آن، طرحهای عمرانی و خدماتی متعدد با اعتبارات چندصد میلیارد تومانی اجرا میشود.
حسین بناییمنش با بیان اینکه در سال گذشته و با توجه به نگاه مدیریت شهری به توسعه فضاها، امکانات و خدمات در محدوده حاشیه شهر، بودجهای نزدیک به ۴۵۰ میلیارد تومان به این منطقه اختصاص داده شد، افزود: در سال جدید هم بودجهای نزدیک به ۳۵۰ میلیارد تومان به منطقه ۲ تخصیص پیدا کرده و در اکثر حوزههایی که مشغول فعالیت هستیم، پیشرفت فیزیکی طرحها به حدود ۴۵ درصد رسیده است.
او با اشاره به طرح بوستان یاس نبی در محدوده اسماعیلآباد تصریح کرد: این بوستان با مساحت ۷۲ هزار مترمربع و صرف اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان، یکی از طرحهای شاخص منطقه محسوب میشود.
این مسئول یکی از سیاستهای دوره ششم مدیریت شهری را توجه به مناطق کم برخوردار دانست و افزود: بر این اساس، طرح پارک خطی یاس نبی در این منطقه، با هدف توسعه فضای سبز شهری، رفع معضلات و کاهش آسیبهای اجتماعی و ساماندهی فضای اطراف کال، به عنوان یکی از طرحهای شاخص شهری تعریف شد.
بوستان یاس نبی مجهز به نمازخانه، زمین ورزش چمن مصنوعی به مساحت ۴۰۰ مترمربع، دو مجموعه بازی کودکان، زمین ورزشی چند منظوره به مساحت ۲۰۰ مترمربع، ۸۵۰ متر مسیر دوچرخه، ۸۵۰ متر مسیر پیاده روی سلامت و دو مسیر ۷۵۰ متری پیاده روی آرامش است.
همچنین این بوستان دارای ۶۰۰ مترمربع فضای فرهنگی، کافه رستوران، اتاق نگهبانی، مخزن بتنی آب شرب و مخزن آبیاری زراعی، اتاق پمپاژ و تاسیسات، دو مجموعه سرویس بهداشتی، پارکینگ به ظرفیت بیش از ۶۰ خودرو، پنج عدد پل دسترسی عابر روی کال، فضای سبز به مساحت حدود ۳۰ هزار مترمربع و دستگاههای ورزشی و بدنسازی است.
با بهره برداری از این طرح، سرانه فضای سبز منطقه افزایش مییابد و بوستانی مجهز در منطقهای کم برخوردار در اختیار شهروندان قرار میگیرد.