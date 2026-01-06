پخش زنده
وزیر نیرو، گفت: کشور در آستانه تولید نزدیک به ۴ هزار مگاوات برق از نیروگاههای تجدیدپذیر قرار دارد و همزمان، صف طولانی سرمایهگذاران برای ورود به این حوزه نشان میدهد بازار انرژی کشور جذاب است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در حاشیه مراسم آغاز بهرهبرداری و شروع عملیات اجرایی بیش از هزار و ۲۰۰ مگاوات پروژه تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف برق، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کشور در آستانه دستیابی به تولید نزدیک به ۴ هزار مگاوات برق از نیروگاههای تجدیدپذیر قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیت ۶۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی موجود در ابتدای دولت، این رقم را پیشرفتی چشمگیر دانست.
وزیر نیرو از خبرنگاران دعوت کرد تا از سایتهای نیروگاهی بازدید کنند و تاکید کرد: در تمام شرایط سخت کشور، عملیات عمرانی و اجرایی حوزه آب و برق متوقف نشده است.
علیآبادی افزود: گواهی صرفهجویی برق با هدف ادامه تولید و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی صادر شده است و حضور گسترده بخش خصوصی در بخشهای آب، فاضلاب، انتقال آب و برق، احداث نیروگاهها و پروژههای بهینهسازی مصرف، شاهدی بر این ادعاست. اکنون صف طولانی از سرمایهگذاران برای ورود به این حوزه وجود دارد که نشاندهنده جذابیت بازار است و تلاش میکنیم این جذابیت را بیش از پیش افزایش دهیم.
وی درخصوص تاثیر نوسانات ارز نیز گفت: با فعال شدن مکانیزمهای بازار و پیشروی بورس بر اساس عرضه و تقاضا، نوسانات ارزی اثر چندانی بر این بازار نخواهد داشت. ممکن است در مقاطع مختلف قیمتها افزایش یا کاهش یابد.
وزیر نیرو همچنین درباره اصلاح اقتصاد آب اظهار کرد: تمام اقدامات و سیاستهایی که در حوزه برق اجرا میشود، در حوزه آب نیز در حال پیگیری است. شاید گزارشدهی در بخش برق بیشتر باشد، اما گواهی صرفهجویی آب نیز در حال طراحی و فراهم شدن سازوکار است.
وی به توسعه تصفیه فاضلاب و استفاده از آب بازچرخانی شده به ویژه در بخشهای صنعتی اشاره کرد و گفت: این اقدامات فرصتهای جدیدی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. همچنین پروژه شیرینسازی آب دریا و تأمین آب نوار ساحلی کشور از دیگر طرحهای مهم در دست مطالعه وزارت نیرو است که پس از بررسی و تأیید، به مرحله اجرا خواهد رسید.
حرکت تمامی ادارات به سمت تامین برق از انرژیهای خورشیدی
علیآبادی درخصوص توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: با توجه به دستورات قانونی و رئیسجمهور، تامین ۵ درصد برق کشور باید از طریق تجدیدپذیرها انجام شود. اما با مصوبه اخیر دولت، ۱۵ درصد به این میزان اضافه شد که نشاندهنده اراده قاطع دولت برای توسعه این بخش است. هماکنون سهم قانون در تامین ۱۰ درصد برق ادارات از طریق تجدیدپذیرها پوشش داده شده و به زودی تمامی ادارات به سمت تامین کامل برق خود از این طریق حرکت خواهند کرد.
وزیر نیرو درباره آخرین وضعیت حقابه از افغانستان گفت: ما و ترکمنستان از رودخانه هریرود حقابه داریم، اما افغانستان با احداث سد سلما در بالادست، حقابه ما را تامین نمیکند. با وجود مذاکرات فراوان، سال گذشته موفق به دریافت کامل حقابه خود نشدیم، اما با بارشهای بهتر در افغانستان امیدواریم این موضوع حل شود. در صورت نیاز، هیئتی به این کشور اعزام خواهد شد تا مسئله را از نزدیک پیگیری کند.
وی با اشاره به وضعیت برق کشور افزود: با اقدامات دولت در زمینه انرژی خورشیدی و رفع ناترازی، پاییز را بدون خاموشی گذراندیم و امیدواریم زمستان نیز با کمک بارشهای الهی با موفقیت پشت سر گذاشته شود. وضعیت امسال نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر است.
علیآبادی درباره چشمانداز سال آینده در تامین برق خانگی و صنایع اظهار کرد: اقدامات بزرگی انجام شده تا وضعیت بهتر شده و خاموشیها کاهش یابد. با این حال، ناترازی برق هم در بخش تولید و هم در مصرف وجود دارد و نمیتوان پیشبینی قطعی کرد. در بخش تولید تلاش میکنیم ظرفیتها را توسعه دهیم و برای صنایع نیز بازارهای متنوعی در نظر گرفتهایم تا برق مازاد سهمیه خود را از طریق آنها تامین کنند.
وی درباره مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد: بخش خصوصی در تامین آب، فاضلاب، احداث نیروگاهها و بهینهسازی مصرف مشارکت فعال دارد و با گواهی صرفهجویی برق، حضور آنان مستمر شده است. اکنون سرمایهگذاران زیادی تمایل به ورود دارند و ما در تلاش هستیم این جذابیت را عمق دهیم تا مشارکت بیشتری شکل گیرد.
وزیر نیرو در پایان گفت: تمام اقدامات برق، همسو با حوزه آب در حال اجراست و پروژههای تصفیه فاضلاب، بازچرخانی آب و شیرینسازی آب دریا، در کنار توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، نشاندهنده اراده دولت برای ایجاد زیرساختهای پایدار و ارتقای بهرهوری منابع است.